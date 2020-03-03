В Ухане закрыли временный госпиталь из-за снижения числа заболевших COVID-19

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй), откуда началось распространение коронавируса COVID-19, был закрыт один из временных специализированных госпиталей в районе Цзяокоу. Такое решение принято на фоне снижения числа заразившихся новым коронавирусом.

В начале марта из этой больницы были выписаны 34 выздоровевших пациента. Оставшиеся госпитализированные - 74 человека - направлены в другие медучреждения, пишет РИА Новости. Госпиталь переведен режим отдыха и больше не будет принимать больных. По данным специалистов, в последнее время эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии, немного улучшилась.

Всего с начала эпидемии в Ухане было зарегистрировано 49,3 тысячи случаев заражения, из них 21,1 тысячи человек вылечились и были выписаны. Пока в местных больницах остаются около 26 тысяч человек, из них 6,8 тысячи - в тяжелом состоянии. Всего в городе от нового вируса скончались 2227 человек.