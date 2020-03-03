В вагонах-ресторанах могут запретить продажу спиртных напитков

Запретить продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования предлагают в Главном управлении на транспорте МВД России. По словам начальника транспортного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Дмитрия Шаробарова, о введении подобной меры уже "следует задуматься".

"В результате распития алкоголя в вагонах-ресторанах в прошлом году было совершено более 8 тысяч правонарушений, посягающих на общественный порядок, и еще 10 преступлений против личности, - рассказал генерал в интервью газете "Гудок". - При этом в ряде случаев употребление алкоголя в вагонах-ресторанах привело к тяжким последствиям для пострадавших. Да и сами нетрезвые граждане часто становятся объектами преступного посягательства со стороны злоумышленников".

Полицейский отметил, что ужесточение санкций, и это наглядно показывает практика на воздушном транспорте, не влияет достаточным образом на криминогенную ситуацию. "Штрафы выросли, появились черные списки, а экипажам дали дополнительные полномочия. Но дебоширов в полетах меньше не становится", - отметил начальник транспортной полиции.

Все хулиганские выходки и преступления, по словам генерала Шаробарова, происходят на почве употребления алкоголя. "Поэтому решение проблемы - в ограничении его свободной продажи на объектах транспорта и исключении допуска к поездке или полету находящихся в нетрезвом состоянии лиц", - резюмировал он.

По данным транспортной полиции, наиболее криминогенными (а значит, и "пьющими". - Прим. "РГ") являются поезда, курсирующие по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Это связано с контингентом пассажиров - туристы и деловые люди ездят там не с пустыми карманами. Поэтому транспортные полицейские сопровождают много поездов этого направления.

Внесено предложение в минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации

Есть проблемные поезда регионального значения в Восточной Сибири и Забайкалье. Встречается криминал и в поездах северного направления - в Мурманск, Норильск, Петрозаводск. В них ездят вахтовики - специфическая категория пассажиров, которые путешествуют, как правило, с большими деньгами.

Особое внимание уделяется также направлениям, по которым путешествуют иностранцы. Кроме поездов "Москва - Санкт-Петербург" это, в частности, маршрут "Москва - Нижний Новгород".

Еще одной мерой для предотвращения правонарушений в поездах может стать оснащение всех проводников видеорегистраторами. "Мы буквально на днях внесли предложение в минтранс об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации", - сообщил генерал Шаробаров.

По его словам, сотрудники транспортной полиции и кассиры-контролеры в пригородных электропоездах уже носят на форменной одежде персоналные видеорегистраторы. "Даже самые буйные пассажиры, когда видят камеру, стараются вести себя тише", - объяснил цель предложения полицейский.

Между тем

В редакцию "РГ" обратились читатели, которые пожаловались на нехватку вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования. В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочернем предприятии РЖД) "РГ" сообщили, что РЖД проводит оптимизацию парка вагонов-ресторанов. В 2019 году были разработаны критерии включения таких вагонов в поезда. "Согласно этим критериям вагоны-рестораны курсируют в самых популярных среди пассажиров поездах: фирменных, международных, двухэтажных поездах, дневных экспрессах, а также в детских поездах", - отметили в ФПК.

Отменять вагоны-рестораны в составах поездов дальнего следования не планируется. Всего сейчас в поездах ФПК курсирует около 600 вагонов-ресторанов, уточнили в компании.

Подготовил Евгений Гайва