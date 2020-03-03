Когда молодых ребят во время Второй мировой немцы везут на расстрел, один из них, Жиль, случайно меняет свой сэндвич на книжку на персидском языке. И в роковой момент ему приходит в голову прикинуться персом. При том, что из всей книги он запомнил лишь два слова "отец" и "мать".

По воле случая обстоятельства складываются так, что в лагере немецкий офицер Кох как раз мечтает выучить фарси, чтобы после войны поехать в Тегеран, где живет его брат, и открыть там ресторан. И выбор молодого человека невелик - либо сделать вид, что он знает язык, либо умереть. Новый фильм режиссера Вадима Перельмана постоянно держит зрителя в напряжении, поскольку в нем есть что-то от квеста. Точно так же, как похож на квест фильм "1917" - один из главных претендентов на премию "Оскар" этого года.

Премьера ленты "Уроки фарси" прошла на юбилейном 70-м Берлинале, но не в основном конкурсе, а в программе спецпоказов. Тем не менее он стал одним из самых заметных на этом киносмотре и, главное, очень полюбился зрителям. Вскоре фильм приедет и в Россию. А в Берлине обозреватель "РГ" поговорила с режиссером Вадимом Перельманом.

Вы сами-то выучили во время съемок псевдоперсидский язык?

Вадим Перельман: (Смеется.) Ну да, я точно запомнил слова, которые использовались в картине.

Я тоже, даже помню, как будет "Я тебя люблю" - "Или бар онай ау".

Вадим Перельман: Что интересно: когда в фильме во время сцены на пикнике немецкий офицер Кох спрашивает "перса", как будет дерево на фарси, и тот отвечает "радж", зрители помнят, что ранее этим словом он называл хлеб. То есть и они учат этот язык вместе с героями.

Но слово "бабу" на самом деле означает "отец".

Вадим Перельман: Конечно. Книга-то на персидском была настоящая - он выучил по ней.

Если мы уже идем по деталям фильма. Было понятно, что узник учит немца словам. Но как же падежи, склонения и другие правила грамматики?

Вадим Перельман: Он учит его грамматике! Непонимание этого - из-за того, что слишком быстро проходят субтитры. Тем более они - на разных языках. Но если посмотреть внимательно, можно прочесть, что он продумал и множественное число, и императивы. Все есть. Например, рунлари - полететь, а не летать. В фильме не просто словарь. Я обо всем подумал. Если бы парень говорил, например, так: "собака идет сюда" - то Кох бы догадался. То есть он должен был придумывать падежи, суффиксы и префиксы.

Кто придумал второй язык фарси? Автор сценария Илья Цофин?

Вадим Перельман: Нет. У него было написано в скобочках фейк-фарси (псевдофарси). Мы специально взяли лингвиста из МГУ. Антон Киров - отличный специалист. Я ему дал список людей. Все имена в фильме настоящие и даты рождения тоже. Этот парень такую работу проделал!

Слушала ваше интервью для радио Берлинале, и вы там сказали, что немецкий офицер благодаря языку фарси становился человеком.

Вадим Перельман: Что он может быть им! И то это громко сказано, потому что я не хотел до такой степени его очеловечивать. Но он пару раз буквально выпал из своего состояния зазомбированности политикой Гитлера, когда говорил на лжефарси про маму, про детство про еду. О таких вещах он мог вести коммуникацию только не на немецком языке. А потом обратно превращался в настоящего Коха.

Кох по-немецки повар?

Вадим Перельман: Да, это и фамилия, и профессия. Все детали продуманы в фильме. Он - глава продовольственного хозяйства в лагере. Кухня, склады - все на нем.

Тимур Бекмамбетов рассказывал, что с 2012 года сценарий этого фильма лежал у него, но снять фильм - руки не доходили. А потом, когда вы вместе делали фильм "Елки", он вдруг посмотрел на вас и понял - да вот же он - режиссер этого фильма! Тимур предлагал какие-то режиссерские решения или все придумано вами?

Вадим Перельман: И я бы не позволил стоять за моей спиной, и он спокойно мог предлагать свои решения, но не делал этого.

Вы специально сделали фильм менее авторским и более зрительским?

Вадим Перельман: Я не умею делать авторское кино. Снимаю, как умею. Если получается зрительское, так оно и есть. Я обычно все снимаю классическим способом. Например, у меня очень мало ручной камеры. Даже "Стедикам" я особенно не уважаю. Если такая камера есть, то пусть будет невидимой.

Почему немца у вас играет Ларс Айдингер? Потому что он сейчас - на волне?

Вадим Перельман: Я вообще его не знал. Кастинг-директора давали мне списки актеров. Выбирал их вначале по лицам. Для меня медийность роли не играла. Потом посмотрел фильмы с их участием и сразу выбрал Ларса. Кстати, Ларс два года назад не был таким "вездесущим" и популярным.

А он ведет себя как звезда на площадке?

Вадим Перельман: Нет, он очень простой. Отличный парень. Работать с ним было удовольствием. И с Науэлем - тоже (в роли "перса" - Науэль Перес Бискаярт. - прим. "РГ"). Я просто смотрел фильмы с ним. Никаких проб не делал - ничего. Как и в случае с Айдингером. Йонас Нэй - его я также выбрал на роль немецкого солдата Макса. В фильме есть и Леони Бенеш - она снималась в "Белой ленте" Ханеке и сериале "Вавилон-Берлин".

Я провела аналогии фильма "Уроки фарси" с вашей же лентой "Дом из песка и тумана", трижды номинированной на "Оскара". В обеих картинах есть мальчик, судьба которого начинает меня волновать, словно он мой родственник.

Вадим показывает рукой на себя.

То есть - это вы?

Вадим Перельман: Отчасти. В любом случае вкладываешь в главного героя часть себя. Причем не специально. Это получается само собой.

То есть если бы я задала вопрос, в ком вас больше - в Кохе или в этом парнишке?

Вадим Перельман: Точно не в Кохе!

Вы все снимали в Беларуси. Там есть сцена, когда Жиль выходит под конвоем выбрасывать отходы. И за ним идет конвоир. И кажется, что парень сбежит из лагеря. Там вся сцена удивительная - в тумане. Вы ее снимали в четыре часа утра?

Вадим Перельман: Нет. Это вообще было чудо. Мы снимали в Бобруйске, и у нас в этот день была назначена другая съемка. На кухне. Пока все к ней готовились, я вышел покурить. Посмотрел на эту дорогу. А там за этими деревьями метров 20 сараи - гаражи "совковые", сохранившиеся еще с 60-х годов прошлого века. Оранжевые, красные - мы туда камеру даже не направляли, старались не смотреть. И вот я выхожу, смотрю, и… обомлел даже. Быстро побежал к рации: "Всех - сюда! Камеру - сюда! Где бочка?" Бочка с отходами вообще не должна была быть в кадре в этот день. Я говорю: "Быстро ее собирайте, колеса нужно прикрутить. Все сейчас уйдет!" Костюмы тоже были другие. К счастью, Йонас оказался на площадке. Все забегали. Это было начало смены - часов 7-8 утра. К 10-11 мы все отсняли. И обычно этот туман развеивается солнцем. Но он стоял весь день. И мы тогда сняли еще и обе сцены на плацу - когда утром ходят солдаты. Затем я взял вторую камеру… Получился такой мой второй "Дом из песка и тумана" - о чем вы спрашивали. Очень повезло.

На премьеру фильма "Уроки фарси", которая состоялась на Берлинале, одна из актрис пришла с написанными на руках именами жертв теракта, что случился в немецкой столице в эти дни. Фото: РИА Новости

Какие ваши любимые фильмы о Холокосте?

Вадим Перельман: Когда я снимаю фильм, даже на начальных стадиях, то не смотрю другие - на эту же тему. Потому что я специально не хочу вдохновляться или случайно что-то заимствовать. Делаю фильм из моей головы со своей командой - операторами, художниками, актерами. Так, как вижу этот сценарий. Вот сейчас я отключился от процесса производства. "Ребеночек" пошел в школу - то есть фильм вышел к зрителям. Могу говорить. Мне очень нравится "Сын Саула". Документальный фильм "Шоа" Клода Ланцмана. Но это другой формат - документальная лента, которая длится шесть часов.

Фильм "Уроки фарси" так прекрасно приняли в Берлине.

Вадим Перельман: Интересная вещь. Я никогда не знаю, сделал ли я хороший фильм, до того, как увижу глаза людей, которые его смотрят. Ни пресса, ни мама, ни друзья не дают мне этого понимания. У меня есть друзья, которым я много раз показываю фильм в процессе монтажа. На премьере я был слишком нервный. На следующий день я поехал на показ, зашел за полчаса до конца сеанса, еще не было финальных сцен. Я стал в темноте у стены и смотрел. И вот тогда я все понял. Так же было и с "Домом из песка и тумана". Ни в одном другом фильме! Может быть, еще, когда был сериал "Измены" - если бы я ходил по домам и смотрел на глаза людей.

Примерно в середине фильма, когда мне, как зрителю, стало понятно, что он - получился, я сидела и думала о том, что только бы удался финал. И он получился даже лучше, чем я ожидала.

Вадим Перельман: Я не понимал, что финал станет сюрпризом для зрителя. Я работаю интуитивно, эмоционально, у меня нет никаких правил. А потом сам удивляюсь - как это сработало? И мне говорят, как ты это все придумал. А для меня для самого это - неожиданность, и я прямо говорю об этом людям, которых я люблю.

Мнение

Илья Стюарт, продюсер:

- На мой взгляд, фестиваль посчитал фильм более зрительским и поэтому предложил премьеру в рамках Gala Special, что считается невероятно престижным. Все же, в конкурсе Берлина в этом году прослеживается определенная тональность. Я считаю, что нам очень повезло с премьерой в рамках именно нашей программы, и, судя по первым реакциям, картина стала настоящим событием фестиваля. Мы были очень рады и благодарны фестивальной публике за долгую овацию после фильма и за те эмоции, которыми дышал зал во время просмотра. Для меня также было огромным впечатлением, когда Ларс Айдингер произнес пронзительную покаянную речь перед всей мировой прессой. Для Германии наш фильм - очередное важное высказывание на болезненную тему, но с абсолютно уникального, на мой взгляд, ракурса. В широкий прокат в Германии картина выйдет накануне 9 мая. Мы очень надеемся, что и в России тоже, сейчас у нас ведутся активные переговоры с дистрибьюторами. О прокате в России сообщим в ближайшем будущем.