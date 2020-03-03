Великобритания уходит на карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей канцелярии на Даунинг-стрит рассказал журналистам о подготовленных правительством мерах по предотвращению или, как минимум, сдерживанию эпидемии коронавируса. К этому моменту в стране выявлен 51 случай заболевания.

Главная задача, по словам Джонсона, - удержать распространение болезни пока британские ученые ищут средство от Сovid-19. Например, предполагается привлечь армию для поддержки экстренных и медицинских служб. Медикам предлагается отложить на время не экстренные и запланированные операции, оставив пациентов в листе ожидания. При этом предполагается, что большая часть заболевших сможет лечиться дома, избегая контактов с окружающими, так как у многих ожидается не критическое течение болезни.

Рассматривается вариант закрытия школ, чтобы родители держали детей дома. Это предложение вызвало целый ряд вопросов, главный из которых: как быть, если родители работают? Внятного ответа у Джонсона пока нет. Но британцам предлагается работать удаленно и отложить массовые мероприятия.

С учетом резко возрастающей нагрузки на медперсонал готовится призыв "резервистов" - ушедших на пенсию врачей и медсестер. В целом же правительство Джонсона исходит из того, что примерно одна пятая часть взрослого населения Британии может оказаться на бюллетене. При этом почувствовавшие недомогание британцы могут не ходить на службу, отправившись в домашнюю изоляцию по доброй воле. От руководителей служб и предприятий ожидается при этом понимание подобной ситуации, без наложения на сотрудников каких-либо санкций.

Несколько более пессимистично настроены те, кому предназначено непосредственно бороться с вирусом. Недавно проведенное исследование показало, что 99 процентов из опрошенных 1618 работников NHS (National Health Service, Государственная служба здравоохранения) высказали несогласие с утверждением премьер-министра, что британская медицина хорошо подготовлена к масштабной вспышке коронавируса.

Британские врачи заявили, что на плечах NHS и в пору отсутствия эпидемии лежала критическая нагрузка, при этом в больницах не хватает палат интенсивной терапии. По словам доктора Райнеша Пэрмэра, председателя Ассоциации врачей Соединенного Королевства, британские медики не разделяют оптимизма своего премьер-министра.

На сегодня в NHS Англии числятся вакантными 10 тысяч позиций для докторов и 43 тысячи - для среднего медперсонала. Отделения интенсивной терапии не всегда готовы принять тяжелобольных и ожидающих онкологических операций пациентов.