Владимир Быстров: Я не тренер. Тренеришка. Помощничек

На минувших выходных возобновился чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Среди тех, кто помогает болельщикам разобраться в футбольных хитросплетениях, - экс-игрок сборной России Владимир Быстров. На сегодняшний день это, вне всякого сомнения, одни из самых ярких и нетривиальных экспертов на "Матч ТВ". С Быстровым можно не соглашаться, но слушать его всегда интересно. А еще он тренер - в юношеской сборной России (до 17 лет) Быстров ассистирует многолетнему партнеру по "Зениту" Александру Кержакову. Правда, сам Владимир себя тренером не считает. Почему - он рассказал в искрометном интервью "РГ".

На телеэкране Владимир Быстров такой же эмоциональный, каким был на поле. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Футбол понимаю лучше журналистов

Нравится работать экспертом?

Владимир Быстров: Да, отлично, все нравится. Никакой нагрузки. Спокойненько сидишь, смотришь матчи. Еще и комментируешь их.

Вы говорили, что поначалу влиться в эту новую жизнь было не так просто.

Владимир Быстров: Когда ты пробуешь что-то новое, неизвестное, конечно, приходится тяжело. Когда в футболе делал первые шаги, тоже волновался. Здесь так же. Первый раз приходишь - перед тобой 15 камер. Непонятно куда смотреть и все такое.

В бытность футболистом обращали внимание на мнение экспертов?

Владимир Быстров: Конечно. Хотя раньше как таковых экспертов на телевидении не было. Были псевдоэксперты. Просто журналисты считали себя специалистами.

Но были ведь и экс-игроки, выражавшие свое мнение.

Владимир Быстров: Тогда это не так развито было, как сейчас. А эксперты были такие, как Бубнов. Там всегда двойка и технико-тактические действия.

Просто не все футболисты могут верно излагать мысли, чтобы это было небанально, ярко, как у вас.

Владимир Быстров: Когда ты всю жизнь в футболе, тебе проще. Я понимаю футбол лучше, чем некоторые журналисты (улыбается).

Согласны с Карпиным, который говорил, что комментатор не должен вдаваться в нюансы, а просто говорить "пас направо, налево"?

Владимир Быстров: Поэтому и есть эксперты, которые могут поспорить с такими комментаторами. Но Генич же разбирается в футболе. Он ведь раньше играл. И ему проще, чем остальным. А другие не видят порой банальных вещей. Хотя сейчас они чуть прибавили, потому что стали с нами побольше общаться (улыбается). Понимаю, многим не нравится, когда про их команду говорят плохо. Но если вы играете плохо, почему я должен молчать? Еще на меня обижаются и футболисты, с которыми я хорошо знаком. Когда я говорю, что они как бабушки ползают по полю, им это не нравится.

Не звонили, не просили помягче быть?

Владимир Быстров: Постоянно звонят. Я говорю: "Ты лучше играй, и будет меньше критики".

Кержаков говорил, что порой звонил вам и просил быть тактичнее.

Владимир Быстров: Так я же вхожу в штаб Александра в юношеской сборной. И потом, почему я должен молчать, когда вижу, что тренеры используют чересчур оборонительную тактику? Мне такой футбол не нравится. Но есть один момент: Кержаков - главный тренер. Я могу говорить так свободно, потому что у меня нет особой ответственности. За такие слова тренер может получить от руководства. У меня в этом плане не так строго. Мне хочется, чтобы тот же "Рубин" в матче с "Зенитом" хотя бы моментами показывал атакующий футбол. А у нас просыпаются только после того, как пропускают двушку. В хоккее у нас вратаря снимают за 30 секунд до конца матча. А в НХЛ команда горит 0:4, и вратаря убирают минуты за четыре до финальной сирены. Ну пропустишь ты эту пятую шайбу, и что? Зато ты попытался что-то сделать. А у нас, такое ощущение, эта пятая шайба играет решающую роль. Люди любят шоу, развлекуху.

Много бывших игроков "Зенита" сейчас успешно работают на "Матч ТВ" экспертами. Тенденция?

Владимир Быстров: Что за акцент на Питере? Я вам сейчас человек 10-15 из Москвы назову. Мостовой, Тихонов, Широков тоже москвич. Еще Ловчев! Один Ловчев чего стоит.

Нынешняя молодежь на год-два запаздывает. Они не готовы конкурировать с мужиками. Мы в свое время были намного приспособленней

Кто еще из игроков мог бы усилить экспертный состав?

Владимир Быстров: Да любой бы усилил, потому что игроки разбираются в футболе.

А Игорь Денисов?

Владимир Быстров: Конечно, мог бы. Он любит говорить правду. Боюсь, долго на телевидении не продержался бы. Психанул, послал бы кого-нибудь. И на этом все.

Губерниев не дал пошутить

Как Денисов, кстати, сейчас? Что-то о нем ничего не слышно.

Владимир Быстров: А он когда играл, вы вообще какие-то новости о нем слышали?

Ну тогда он хотя бы на поле выходил.

Владимир Быстров: Сейчас, наверное, тоже куда-то выходит.

Связь поддерживаете с ним?

Владимир Быстров: Конечно. Но некорректно рассуждать о человеке, который не хочет, чтобы о нем говорили.

Денисов не попал в символическую сборную "Зенита" последнего десятилетия. Это несправедливо?

Владимир Быстров: А вы как думаете? Конечно, несправедливо. А кто там голосует?

Болельщики вроде.

Владимир Быстров: Какие болельщики? Они ничего никогда не узнают, как было на самом деле. Они просто слушают мнение тех, кто говорит. Общая масса просто сидит на диване и кричит, что футболисты ничего не умеют и все такое. Ну так ты встань с дивана и попробуй, и только потом что-то предъявляй.

А Быстров заслуживал оказаться в этой команде?

Владимир Быстров: Нет, конечно. Если меня нет в ней, как я могу заслуживать? Пусть голосуют дальше. Мне ни холодно, ни жарко.

Было время, когда футболистов частенько приглашали на шоу вроде "Камеди клаб". Вы бы сходили?

Владимир Быстров: А я ходил. Раз пять, наверное.

И как? Шутили над вами?

Владимир Быстров: Так там один раз Дима Губерниев вышел на сцену, забрал микрофон у ведущих и минут 40 не умолкал (улыбается). У вас все шутки, говорит, расписаны, а я буду болтать все, что придет в голову. Ребята не знали, что делать. А наш столик как раз был следующим. Очередь так и не дошла. Вообще мы могли и пошутить. Хотя футболистам там не так сильно достается.

Ну Жиркову в свое время попало. Как и Алану Кусову.

Владимир Быстров: Хорошо, но других-то вообще "убивают".

Недавно клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги. Ваше к этому отношение?

Владимир Быстров: Вопрос расширения сейчас не главный. Если бы у наших клубов были академии, если бы они не воровали футболистов друг у друга за 50 тысяч рублей, а сами растили… Выбор среди молодых игроков был бы больше. Второй момент: молодым игрокам негде развиваться. Если в РПЛ сразу не попал, то где заиграешь? Надо не на премьер-лигу сейчас смотреть, а на первую и вторую лиги. Они же ограниченные как инвалиды без одной руки. Для молодых ребят это все равно что болото.

Но вы с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым и другими как-то же пробились?

Владимир Быстров: Так в то время в Питере школы по-другому работали. Еще повезло, что нас таких целая группа вышла, а не один человек. Ведь как тогда было. Накупят чехов с зарплатой условно 300 тысяч рублей. Притом что нам, молодым парням, дают по 30 тысяч. Понятно, что скорее этих чехов в основу будут ставить, а не нас. А чехов приходило столько... Причем все преподносилось так, что свои воспитанники тем временем занимаются не пойми чем. А пока ты действующий футболист, у тебя права голоса нет, в прессе ты ничего сказать не можешь

Тренер. Помощничек

Сейчас вы работаете тренером…

Владимир Быстров: Я еще не тренер. Тренеришка, скорее. Помощничек (улыбается).

Год назад вы говорили, что ваша цель - стать великим тренером.

Владимир Быстров: Хорошо быть великим тренером, когда ни за что не отвечаешь. Вроде правильно, вроде неправильно. А тебе за это ничего.

Кержаков, с которым вы работаете в юношеской сборной России, говорит, что вы уникальный помощник. С игроками - игрок, с тренерами - тренер.

Владимир Быстров: Я же второй тренер. Могу себе позволить поиграть с ребятами в приставку.

Дистанцию с подопечными сохраняете?

Владимир Быстров: Дистанцию ни с кем не держу, всегда со всеми на связи. Но панибратства нет. Я для них Владимир Сергеич. Или просто Сергеич.

Владислав Радимов, тренирующий зенитовскую "молодежку", говорит, что иногда к нему с такими житейскими вопросами подходят, на которые он сам ответа не знает…

Владимир Быстров: Ко мне с такими историями тоже подходят.

Ваше поколение было таким же замороченным?

Владимир Быстров: Да еще и больше. Но мы были намного приспособленней. Я в те же 17 лет такие вещи творил и был готов ко всему. А эти ребята на год-два запаздывают.

На результатах это сказывается?

Владимир Быстров: Конечно, сказывается. Они не готовы конкурировать с мужиками. Еще такие взгляды иногда бросают. Да если бы я так на тренера в свое время посмотрел, это был бы последний мой день в команде. Стараюсь, конечно, им напихать. Но только когда сам на поле. На бровке все-таки стараюсь себя сдерживать. Некоторые реально дети. Нельзя себя так вести.

Например?

Владимир Быстров: Например, я сказал, все должны быть готовы выйти на поле. А некоторые не понимают, что значит быть готовым. Человек забил себе в голову, что он второй-третий, на него не рассчитывают и готовится к игре соответствующим образом, мол, на поле меня все равно не выпустят. Но матч-то может пойти по какому угодно сценарию. И мы на всех рассчитываем.

Удается на это повлиять?

Владимир Быстров: То, что от меня требуется, я говорю. Кому надо, тот впитает. А кто не впитает, повесит соску и пойдет работать в другое место.

Прощаться не собираюсь

Вы говорили, что лучшим тренером в вашей карьере был Валерий Карпин. Можете пояснить?

Владимир Быстров: Карпина я понимал. Может, просто потому, что он играл на моей позиции. При Лаудрупе я не понимал, что делать на поле, а он пришел, расставил все акценты, поговорил с ребятами. Мне очень нравилась его манера общения: если что-то не так, он в открытую все говорил. В игры со мной Карпин не играл, и мне было с ним комфортно. А кому-то было некомфортно.

Кто еще из тренеров был "вашим"?

Владимир Быстров: У меня ни с одним тренером проблем не было. Что бы там ни писали про какие-то скандалы. Да, я мог выйти, психануть, матом послать, но в тренерскую работу никогда не лез. То, что от меня требовали, я пытался делать. В моей карьере было больше 20 тренеров, и я у всех играл в основном составе. Наверно, это о чем-то говорит.

У вас была возможность поиграть в Европе?

Владимир Быстров: Что-то такое говорили. Звонков напрямую не было.

А желание присутствовало?

Владимир Быстров: Не было его. Я любил рыбалку и Россию. Если бы поступило конкретное предложение, возможно, я бы его рассмотрел. Был момент, когда я еще спрашивал, что там в этом Манчестере, нормально там вообще люди живут? Но, в принципе, в России я всегда выступал за клубы, которые боролись за титул, за Лигу чемпионов. Да и не таким сильным футболистом я был, чтобы думать о Европе.

Сейчас опять идут разговоры о том, что в Англию может уехать Чалов, в Италию - Алексей Миранчук…

Владимир Быстров: А зачем? Условный Миранчук - хороший футболист, тащит "Локомотив". Он не хуже иностранцев, которые выступают за клуб. Он больше себя проявляет, больше берет на себя игру. Но проблема в том, что в Европе таких миранчуков более чем достаточно.

Вы, кстати, не объявляли о завершении карьеры…

Владимир Быстров: А что, надо объявлять? Я не приверженец такого. Да и в форме я неплохой, всего 10 килограммов лишних, но они легко скидываются.

О прощальном матче не задумывались?

Владимир Быстров: Я пока прощаться ни с кем не собираюсь.