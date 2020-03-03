Власти Франции национализируют медицинские маски

Власти Франции намерены реквизировать все запасы медицинских масок. Об этом написал президент республики Эмманюэль Макрон в своем Twitter.

"Мы реквизируем все запасы и производство защитных масок. Мы раздадим их медицинским работникам и французам, пострадавшим от коронавируса", - сказано в коротком сообщении. При этом сам Макрон отказался от рукопожатий при встречах, уточняет издание Paris Match.

Таким образом во Франции намерены бороться с ажиотажным спросом на маски и попытками некоторых продавцов обогатиться на этом, резко повышая цены. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее уже высказался о подобных явлениях, призвав провести расследования в отношении тех розничных сетей, которые задирают цены на маски и дезинфицирующие жидкости.

В настоящий момент во Франции зафиксированы 204 случая коронавируса, четыре человека скончались. Эту информацию озвучило санитарно-медицинское агентство Sant publique France.