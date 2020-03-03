Власти Франции национализируют медицинские маски

"Мы реквизируем все запасы и производство защитных масок. Мы раздадим их медицинским работникам и французам, пострадавшим от коронавируса", - сказано в коротком сообщении. При этом сам Макрон отказался от рукопожатий при встречах, уточняет издание Paris Match.
Таким образом во Франции намерены бороться с ажиотажным спросом на маски и попытками некоторых продавцов обогатиться на этом, резко повышая цены. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее уже высказался о подобных явлениях, призвав провести расследования в отношении тех розничных сетей, которые задирают цены на маски и дезинфицирующие жидкости.
В настоящий момент во Франции зафиксированы 204 случая коронавируса, четыре человека скончались. Эту информацию озвучило санитарно-медицинское агентство Sant publique France.
Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le Coronavirus.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2020