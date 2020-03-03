Власти Гонконга эвакуируют своих граждан из китайской провинции Хубэй

Власти Гонконга на чартерных рейсах эвакуируют более 500 своих граждан, которые все еще остаются в провинции Хубэй, очаге эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Сейчас из 533 жителей Гонконга 440 находятся в Ухане, остальные в других городах провинции Хубэй. Планируется, что два самолета вылетят за ними в среду, еще два - в четверг. Подчеркивается, что на борт не пустят больных пассажиров и тех, кто с ними контактировал, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В начале января китайские специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет более 80,1 тысячи. Выздоровели более 47,2 тысячи пациентов. Скончались - 2943. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.