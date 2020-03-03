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Рубрика: Спорт

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"Кузбасс" и "Факел" продолжают сражения в Лиге чемпионов
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Выступающие первый сезон в Лиге чемпионов кемеровский "Кузбасс" и новоуренгойский "Факел" сегодня проведут на домашних площадках свои первые матчи плей-офф главного континентального турнира. Действующие чемпионы страны кемеровчане в четвертьфинале принимают польский клуб "Кендзежин-Козле", приполярники встретятся с итальянской "Перуджей".

Нынешний плей-офф необычен прежде всего в том плане, что многократный обладатель титула сильнейшей команды Старого Cвета ВК "Зенит-Казань" впервые за последние 13 лет прекратил борьбу за трофей досрочно. С другой стороны, хорошо заявили о себе абсолютные дебютанты Лиги чемпионов "Факел" и "Кузбасс". Правда, настоящая проверка их возможностей впереди.

Напомним, что на предварительном раунде сибиряки оставили позади себя немецкий "Берлин"и словенскую "Любляну", которых к элите даже с натяжкой не причислишь. Совсем другое дело предстоящие соперники - "Кендзежин-Козле" и "Перуджа". Их и стоит считать фаворитами противостояний.

За "Перуджу" играет самый высокооплачиваемый в мире волейболист - кубинец с польским паспортом Вильфредо Леон. Во многом благодаря ему "Зенит-Казань" четырежды подряд брал трофей Лиги чемпионов.

Фото: cev.eu
Волейбольный клуб "Зенит" победил немцев в 1/4 финала Кубка ЕКВ

Тренирует команду бельгийский специалист Витал Хейнен, фантастически эффективный наставник. С ним сборная Германии добилась "бронзы" ЧМ-2014, через четыре года польская национальная дружина завоевала титул чемпионов мира. Среди его нынешних подопечных по "Перудже" - действующие обладатели "золота" первенства Европы сербы Александр Атанасьевич и Марко Подрашчанин. Этих имен вполне остаточно, чтобы понимать запредельную силу "Перуджи".

Немного проще должно быть "Кузбассу". Польский "Кендзежин-Козле" тоже крепкий коллектив, и титулованных волейболистов здесь хватает. У руля команды олимпийский чемпион Сиднея-2000 серб Никола Грбич, в составе триумфаторы ЧМ-2018 либеро Павел Заторский и Александр Сливка, бронзовый призер этого турнира американец Дэвид Смит.

Спорт Волейбол

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