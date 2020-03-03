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03.03.2020 22:55
Рубрика: Власть

Володин: Поправки в Конституцию касаются каждого россиянина

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил значение изменений в Конституции РФ. Поправки касаются не только руководства страны, но и рядовых граждан, уверен он.

- Здесь крайне важно, чтобы все осознавали: вопрос внесения изменений в Конституцию - это не вопрос только руководства страны и депутатов, - заявил глава нижней палаты в эфире телеканала "Россия 24". - Это вопрос каждого. И каждый гражданин должен найти по идее себя и увидеть, что здесь его права, свободы защищены в Конституции, в этих новых нормах.

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Он также подчеркнул, что нормы действующей Конституции, провозглашающие Россию социальным государством, получат с вступлением в силу поправок реальное наполнение.

- Сегодня в поправках, которые внес президент, говорится, что наша страна должна обязательно сделать все для того, чтобы повышалось благосостояние людей, - сказал Володин.

В Основном законе, напомнил спикер, предлагается прописать конкретные вопросы, "чтобы заработная плата была не ниже минимального прожиточного уровня, чтобы индексация пенсий не реже одного раза в год проводилась и многие другие вопросы в отношении материнства, детства".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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- Мы считаем, что эта работа крайне важная, и по завершении будет вынесен пакет поправок на голосование, поддержав которые, мы выйдем на Конституцию, которая отражает сегодняшний день, отвечает на вызовы, - заявил Володин.

Он также поделился мнением, что уровень явки на общероссийском голосовании по закону о поправкам во многом зависеть от того, насколько активно данная тема обсуждается в СМИ. Глава нижней палаты в связи с этим заметил, что далеко не всегда важные для страны темы попадают в информационную повестку.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект об изменении Конституции во втором чтении 10 марта.

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