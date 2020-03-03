Выпущен смартфон с уникальной камерой. Ее вообще не видно

Входящая в холдинг BBK компания Vivo представила смартфон Apex 2020, главной особенностью которого стала расположенная под матрицей экрана селфи-камера. Во время обычного использования смартфона она совершенно незаметна.

Смартфон Apex 2020. Фото: Vivo

Добиться такого эффекта удалось благодаря использованию специального слоя пикселей с увеличенной светопроницаемостью - они расположены над глазком камеры. Для улучшения изображения также используются специальные цифровые алгоритмы.

Основная камера также необычная - она имеет непрерывный оптический зум 5-7,5x, позволяющий приближать и отдалять объекты плавно, а не дискретно, не используя цифровое увеличение или уменьшение картинки.

Камера использует четыре модуля линз и оснащена системой оптической стабилизации изображения, уменьшая "шевеленку" при съемке с рук, в том числе в условиях плохого освещения.

Экран Vivo Apex 2020 имеет диагональ 6,45 дюйма и загнутые края. На них расположены виртуальные кнопки управления, чувствительные к нажатию.

Единственный недостаток смартфона - это аккумулятор емкостью 2000 мАч. Частично он компенсируется быстрой зарядкой - пополнить батарею с нуля до 100 процентов можно за 20 минут.

О стоимости новинки и дате старта продаж компания пока не сообщила. Аппарат планировалось представить в рамках выставки MWC в Барселоне, которая была отменена.

Ранее свой концепт смартфона с "невидимой" камерой показала компания Oppo.