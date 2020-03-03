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03.03.2020 18:11
Рубрика: Общество

Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра

Текст: Денис Передельский

Исследователи из американского космического агентства NASA и студенты университетов, проходящие там стажировку, совершенно случайно зафиксировали яркую рентгеновскую вспышку черной дыры.

О крайне редком событии рассказывает сайт NASA. В ноябре прошлого года исследователи наблюдали за околоземным астероидом Бенну при помощи рентгеновского спектрометра Regolith Imaging Spectrometer (REXIS), установленного на борту космического аппарата OSIRIS-REx. Кстати, этот прибор разработали студенты.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona
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В ходе наблюдений неожиданно было зафиксировано крайне редкое явление, которое произошло на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли. Спектрометр заснял черную дыру, взорвавшуюся в созвездии Голубя. На изображении, обнародованном NASA, зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры под названием MAXI J0637-043.

Кстати, она была открыта лишь за две недели до вспышки. Черную дыру обнаружили японские астрономы при помощи телескопа MAXI, установленного на борту Международной космической станции. Яркая вспышка хорошо видна, она появляется в центре кадра в виде светящегося объекта.

Рентгеновский взрыв спустя несколько дней также зафиксировал телескоп Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER). Как и MAXI, телескоп NICER работает на борту МКС. То есть они зафиксировали рентгеновское событие с низкой околоземной орбиты.

А прибор REXIS сделал то же самое с другой стороны, находясь на орбите Бенну в миллионах километров от Земли. На сегодняшний день это первый подобный всплеск, когда-либо обнаруженный из межпланетного пространства.

"Обнаружение рентгеновского всплеска - это момент гордости для команды REXIS, - говорит соавтор работы Мадлен Ламберт. - Это означает, что наш прибор работает так, как ожидалось, и на уровне, отвечающем требованиям для научных инструментов NASA".

Рентгеновские взрывы, подобные зафиксированному, можно наблюдать только из космоса, поскольку атмосфера защищает нашу планету от рентгеновских лучей. Эти излучения возникают, когда черная дыра притягивает материю от звезды, которая находится на орбите. По мере того, как материя закручивается спиралью на вращающемся диске, окружающем черную дыру, высвобождается огромное количество энергии, в первую очередь в виде рентгеновских лучей.

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