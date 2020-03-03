Xiaomi выпустила самый мощный смартфон по невысокой цене. Чем он хорош

Компания Xiaomi официально представила смартфон Black Shark 3, базирующийся на топовом чипсете для Android-устройств - Qualcomm Snapdragon 865 и поддерживающий 5G.

Как пишет Android Authority, устройство имеет жидкостную систему охлаждения, необходимую для запуска "требовательных" игр. Базовая модель имеет аккумулятор емкостью 4720 мАч, заряжающийся на мощности 65 Вт (поддерживается также зарядка на мощности 18 Вт через специальный магнитный порт на задней панели). Смартфон полностью заряжается за 38 минут. Емкость аккумулятора версии Pro - 5000 мАч.

Black Shark 3 series announced: It has real shoulder triggers! https://t.co/tcyOLMVh6M — Android Authority (@AndroidAuth) March 3, 2020

Аппарат имеет 6,67-дюймовый экран OLED с разрешением FullHD и частотой дискретизации 270 Гц, а также рекордно малой задержке отклика 24 миллисекунды. Частота обновления картинки составляет 90 Гц (у Asus ROG Phone 2 и Samsung Galaxy S20 - 120 Гц).

Также в линейке представлен еще один аппарат - Xiaomi Black Shark 3 Pro, оборудованный дисплеем OLED с диагональю 7,1 и диагональю 3120x1440 пикселей.

Среди других характеристик - тройная основная камера (64 Мп главный модуль, 13 Мп широкоугольный и 5 Мп портретный), селфи-камера с разрешением 20 Мп, миниджек для наушников, порт USB-C и фронтальные стереодинамиким.

Поскольку это геймерский девайс, не обошлось без игровых примочек. Физические кнопки, расположенные по бокам одного из длинных торцов подобно джойстику, обеспечивают тактильную обратную связь во время игры.

Старт продаж новинки в Китае стартует уже 3 марта, версию Pro начнут продавать 10 марта. Версия Black Shark 3 8/128 Гб будет стоить 3499 юаней, или чуть больше 33 тысяч рублей. Младшая модель Pro 8/256 обойдется покупателям в 4699 юаней (44,5 тысячи рублей).