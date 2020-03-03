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03.03.2020 13:31
Рубрика: Власть

За отказ обслуживать пожилых и инвалидов оштрафуют на полмиллиона

Текст: Татьяна Замахина
Ограниченные возможности здоровья или пожилой возраст не могут быть причиной для отказа в обслуживании. Так решили депутаты, проголосовав во втором чтении за законопроект о штрафах для тех, кто сознательно ущемляет права пенсионеров и инвалидов. Штрафы составят до полумиллиона рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ касается отказа в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам). Предлагается установить административную ответственность - речь может идти о наложении штрафа на должностные лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридические лица от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Инициатива была внесена правительством РФ во исполнение поручения президента России, заявила депутатам глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Законопроект направлен на снижение числа проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые вызывают большой резонанс", - заявила она.

Фото: Pixabay
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Появление документа связано с целым рядом историй, когда в обслуживании клиентам отказывали рестораны или прочие организации. Например, резонанс произвел скандал в Екатеринбурге: инвалида-колясочника не пустили в ресторан, чтобы он не портил аппетит посетителям. А камчатское кафе отказало в обслуживании незрячему, так как администрация заведения не хотела пускать инвалида вместе с собакой-поводырем. Не помогли и документы, подтверждающие, что мужчина не может обходиться без четвероногого помощника.

Комментируя ранее инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимыми ситуации, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пускают в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют "имиджу" ресторана.

Фото: iStock
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К сожалению, такие случаи нередки, отметил он. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным поведением обслуживающего персонала. И на тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение, констатировал парламентарий. Так что права людей помогут защитить финансовые санкции.

В случае отказа двум и более потребителям одновременно, либо в случае неоднократных отказов потребителям данная административная ответственность будет наступать за каждый инцидент в отдельности.

Поправки предусматривают ряд исключений, при которых продавец или поставщик услуг может отказать клиенту с ограниченными возможностями. В этом списке - ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом. Кроме того, при наличии оснований можно отказать в доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (то есть аттракционам). Конечно же, речь идет и о продаже отдельных видов товаров или оказании услуг несовершеннолетним.

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