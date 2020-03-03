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Рубрика: Экономика

Уйти в запас

Склады и гаражи заменят келлеры
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Неделя № 47(8101)
Хранить крупногабаритные и сезонные вещи вне квартир становится дороже.
Гаражи уходят в прошлое, а кладовка в новостройке становится слишком дорогим удовольствием. Фото: photoxpress Гаражи уходят в прошлое, а кладовка в новостройке становится слишком дорогим удовольствием. Фото: photoxpress
Гаражи уходят в прошлое, а кладовка в новостройке становится слишком дорогим удовольствием. Фото: photoxpress

В советское время вещи, которые не вмещала квартира, отправлялись в гараж. Но гаражи уходят в прошлое, а наличие кладовки в квартире стало слишком дорогим удовольствием - за год цены на кладовки выросли на 20-30 тысяч рублей за квадратный метр.

Большинство кладовок в жилых домах находится в подвальных этажах. Такие помещения называются келлеры. Наиболее популярны кладовки площадью около 6 кв. м. Включение в проект новостроек келлеров - хороший способ добавить массовому жилью черты элитного. "В послекризисный период даже в проектах массового сегмента начали появляться атрибуты высокобюджетных классов - колясочные, лобби с диванной группой и, конечно, келлеры", - отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Ряд застройщиков реализуют келлеры только вместе с квартирами. В то же время эти объекты не являются связанными, поэтому в приглянувшемся доме можно купить кладовку с рук.

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Оформляться такие помещения могут двумя способами: как нежилые и как общедомовое имущество - в последнем случае кладовка не является самостоятельным объектом, в документах указывается ее размер (к примеру, 1/50 от общей площади) и номер, чаще всего совпадающий с номером квартиры, поясняет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Разница между двумя этими формами собственности огромная. Нежилые помещения содержать дороже: налоги, платежи за свет выше. Впрочем, и свет в кладовке горит нечасто. Владельцы нежилых помещений платят напрямую ресурсоснабжающей организации. Если кладовка является общедомовым имуществом, то коммунальные платежи приходят собственникам квартир в обычной платежке, и плата рассчитывается, как за общедомовые площади. Собственники и так содержат чердаки, лестничные клетки, подвалы, кладовки несущественно увеличивают расходы. Налог на имущество физлиц на общедомовое имущество многоквартирного дома не начисляется. Из минусов: заработать на продаже такой кладовки не получится, она перейдет новому владельцу квартиры, если он будет меняться.

Фото: iStock
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Согласно строительным правилам в кладовых не допускается установка розеток. Поэтому поставить там второй холодильник, морозилку, организовать мастерскую и швейный цех не получится.

Организовать хранение вещей можно и дешевле, если не покупать, а арендовать складское помещение. В Москве сейчас 70 складов индивидуального хранения и 117 площадок контейнерного хранения. При этом в столице услуги таких складов стали даже доступнее. Цена за кв. м площади начинается 1511 рублей в месяц, в 2018 году за это нужно было заплатить 1580 рублей. В Санкт-Петербурге цены на услуги складов, напротив, выросли на 17%, до 1400 рублей в месяц. В других городах есть попытки открытия складов такого формата, отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний индивидуального хранения Наталья Мацнева.

Гаражи уходят в прошлое, а кладовка в новостройке становится слишком дорогим удовольствием.

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