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03.03.2020 13:59
Рубрика: Общество

Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе "туннеля"

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL/University of Arizona Фото: NASA/JPL/University of Arizona
Фото: NASA/JPL/University of Arizona

Ученые и инженеры, обслуживающие орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, при помощи камеры HiRISE впервые заглянули внутрь гигантской ямы, которая была обнаружена на поверхности Марса несколько лет назад.

Как сообщает Phys.org, речь идет об огромной "шахте", обнаруженной более 10 лет назад в регионе Tractus Fossae. Он изобилует крупными хребтами и впадинами, образованными в глубокой древности в результате тектонической деятельности.

Ученые предполагают, что этот "туннель" может быть входом в лавовую трубку, подобные которой на Земле встречаются на Гавайях. Исследование ямы было проведено при помощи камеры высокого разрешения HiRISE, расположенной на борту MRO, с высоты примерно 260 км над поверхностью Марса.

Фото: XMM / GMRT / 2MASS
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Впрочем, камера HiRISE настолько чувствительна, что способна обнаружить на поверхности Красной планеты объект размером с журнальный столик. Однако на этот раз была поставлена еще более сложная задача: заглянуть внутрь "туннеля".

"К счастью, HiRISE оказалась достаточно чувствительной, чтобы разглядеть что-то в этой темной яме, - сообщил член команды MRO Росс Бейер на сайте HiRISE. - Камера была повернута почти на 30 градусов, чтобы получить это изображение. В результате мы увидели грубую восточную стену ямы. Кажется, что дно этого "туннеля" покрыто ровным слоем песка, оно ведет вниз на юго-восток".

Бейер отметил, что с камерой были проведены "специальные маневры". Их целью было определить, является ли эта яма изолированной или же она действительно представляет собой вход в туннель, подобный гавайским.

На текущий момент никакого туннеля ученые не обнаружили. Но они не исключили, что туннели могут скрываться в стенах ямы, которые не видны на изображениях, полученных камерой.

К слову, на Марсе обнаружено уже несколько подобных объектов. Ученые даже подумывают об использовании этих ям при колонизации Красной планеты. Ведь они представляют собой естественные укрытия от суровых условий Марса, то есть подходят для строительства базы.

Детально изучить ямы возможно только при помощи марсохода, которому придется максимально близко подойти к краю. Добавим, что обследованный объект расположен недалеко от Тарсиса: гигантского региона на Марсе, который включает в себя три крупных вулкана - Аскрей-Монс, Павонис-Монс и Арсия-Монс.

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