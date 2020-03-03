Загородные дома стали чаще покупать в рассрочку

Покупатели загородных особняков стали аккуратнее обращаться с деньгами. В 2019 году они почти в два раза реже использовали при покупке недвижимости и ипотеку, и рассрочку одновременно. Использование и того и другого случается, если покупатель, поначалу купивший дом в рассрочку, видит, что не успевает вовремя внести плату, и на оставшуюся сумму позже берет ипотеку.

При этом, по данным компании "KASKAD Недвижимость", на 81% увеличилось число покупателей, которые воспользовались только рассрочкой, и на 25% выросла доля тех, кто сразу оплатил загородный дом "живыми деньгами". Покупатель стал осторожнее и перед сделкой тщательно взвешивает свои возможности, объясняет перемены заместитель гендиректора компании Ольга Магилина.

По данным Knight Frank, к рассрочке или ипотеке прибегает лишь малая часть покупателей - как правило, предприниматели, не желающие изымать деньги из оборота своего бизнеса, и досрочно гасившие кредит, как только у них появлялась дополнительная прибыль. "В отличие от новостроек, на загородные дома нет выгодных акций, снижающих ставку по кредитам. Если на новостройку можно взять ипотеку от 4,5%, то на загородный дом - от 6,49%", - отмечает директор департамента загородной недвижимости компании Олег Михайлик.

Загородная ипотека в последние четыре года используется всё чаще - банки наконец научились с ней работать. Процент, конечно, больше, чем в квартирах, но уже не так сильно, говорит эксперт по загородному рынку компании "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Татьяна Ананьева. Рассрочка также стала более популярна, но её используют значительно реже - лишь в 5% сделок. "Продавцы неохотно идут на нее, им проще с работать с банком и сразу получить деньги. Рассрочка более сложная и долгая схема для продавца. Но спрос на рассрочку растёт, потому что люди не хотят влезать в ипотеку, а хотят договориться с продавцом", - считает Ананьева.