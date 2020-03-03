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03.03.2020 11:39
Рубрика: Власть

Законопроект о производстве лекарств на экспорт без патента внесен в ГД

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство внесло в Государственную Думу поправки в четвертую часть Гражданского кодекса, которые позволят производить лекарственные средства без разрешения патентообладателей для дальнейшей помощи другим государствам, например, в целях борьбы с эпидемиями. Владелец прав на препарат получит компенсацию.

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Такой механизм выпуска лекарственных средств заложен в международном соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в качестве крайней меры для решения проблем со здравоохранением в наименее развитых странах. Он позволяет в чрезвычайной ситуации не получать разрешение на производство лекарства, ограничивает партию потребностями импортирующей страны и обязывает наносить специальную маркировку для идентификации поставщика и предотвращения реэкспорта.

Поправки в ГК прописывают эту норму в российское законодательство. Правительство сможет принимать решение о производстве медицинского препарата в целях его экспорта без согласия патентообладателя, уведомив его об этом и выплатив соразмерную компенсацию. Решение должно содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства.

Власть Право Гражданское право Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Законодательная власть Госдума

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