Законопроект о проверке росгвардейцев на полиграфе принят во II чтении

Благодаря принятию инициативы, проходить проверку обяжут действующих военнослужащих и сотрудников ведомства. Такие требования будут распространить на кандидатов, поступающих на службу или на работу в Росгвардию, а также при переходе на вышестоящую должность.

Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

Как объяснил ранее один из авторов, депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме в Росгвардию или для увольнения со службы.

По словам Хинштейна, ужесточение требований к кандидатам не только не приведет к снижению набора в Росгвардию, а наоборот, послужит увеличению поступающих на службу, а самое главное - повышению качеству этого отбора.

- Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в войсках Национальной гвардии России, - подчеркнул один из авторов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Это важно и для профилактики коррупции, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава. Строгий отбор кандидатов будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии.

В настоящий момент аналогичная проверка на полиграфе установлена для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу (работу) в органы безопасности.