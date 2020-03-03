Вена подтвердила звание культурной столицы ЕС. Мэрия города запустила необычный эксперимент, призванный уменьшить загрязнение воздуха с помощью... бесплатных билетов в музеи, театры и на концерты. Такой бонус предусмотрен для тех, кто откажется от поездок на автомобиле в пользу общественного транспорта, велосипеда или пеших прогулок.

Перемещения горожан будет отслеживать специальное мобильное приложение - его уже скачали около тысячи человек. Пока речь идет только о местных жителях. За каждые "сэкономленные 20 килограммов выбросов CO2" (по сравнению с автомобильными выхлопами) пользователь будет получать один "культурный жетон" - разумеется, виртуальный. Этот жетон можно обменять на заветный билетик. Передавать его посторонним нельзя - так авторы идеи решили поощрять сознательность граждан.

В пилотном проекте пока согласились участвовать четыре популярные площадки: Венский музей городской истории, Галерея современного искусства Кунстхалле, Венский концертный дом и Народный театр. Если рассчитанный на полгода эксперимент окажется удачным, в будущем к нему могут присоединиться и другие учреждения культуры, которыми славится Вена.