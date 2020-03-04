Александр Поветкин снова выйдет на бой претендентов

Российский боксер Александр Поветкин еще раз попытается выйти на чемпионский бой. Его соперником по претендентскому поединку, который пройдет 2 мая в Манчестере, станет британец Диллиан Уайт.

Поветкин сейчас занимает седьмое место в рейтинге WBA, девятое в рейтинге WBC и десятое в рейтинге IBF, а Уайт является временным чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе.

- Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним встретиться, - цитирует Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет красивый бокс.

Промоутер Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина, согласился с "Русским Витязем", ведь многое стоит на кону для обоих боксеров.

- Мы, конечно же, верим в Сашу, в его победу, но понимаем, что Диллиан Уайт - непростой соперник, амбициозный, который давно идет к поединку за титул чемпиона мира, - отметил Рябинский. - Многие в его положении предпочли бы дождаться боя за титул, не рискуя, но позиция Диллиана вызывает уважение.

В декабре 2019 года Поветкин уже боксировал за звание претендента по версии WBA с Майклом Хантером, но тогда победителя не выявили. Конкуренция в WBC тоже жесткая. Титулом в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри, который отнял пояс у американца Деонтея Уайлдера. В июне им собираются устроить еще один реванш. Другим логичным продолжением этой истории может стать бой за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и еще одним британским супертяжем Энтони Джошуа, который владеет оставшимися поясами. Так что, даже в случае победы Поветкину еще долго предстоит ходить в статусе претендента.

Между тем

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев проведет свой первый после поражения от мексиканца Сауля Альвареса бой. По информации портала Boxingscene, Ковалев и 38-летний кубинец Салливан Баррера будут драться в США 25 апреля.