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04.03.2020 18:58
Рубрика: Культура

Амур доведет до Психеи

Анна Матвеева написала о музах и о тех, кто умеет их ценить
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
В марте в "Редакции Елены Шубиной" выходит новая книга екатеринбургской писательницы Анны Матвеевой "Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо". Это восемнадцать историй о женщинах-натурщицах и женщинах-музах, без которых даже самые талантливые художники, будь то древнегреческий Пракситель или российский Врубель, не были бы собой.
Книга Анны Матвеевой раскрывает тему женственности в разные исторические эпохи.

Книга Матвеевой раскрывает тему женственности в разные исторические эпохи. Мужчины правят миром, но мужчинами правят женщины - таков лейтмотив большинства историй "Картинных девушек". Так было и двести, и две с половиной тысячи лет назад, доказывает автор. Поэтому символично, что выход книги почти совпал с Международным женским днем: книга выйдет из печати 10 марта.

- Когда я писала свой роман "Завидное чувство Веры Стениной" (роман, в котором главная героиня - искусствовед. - Прим. "РГ"), я искала книгу, где под одной обложкой были бы собраны истории всех самых знаменитых натурщиц. Но такой книги не было. Сработал старый писательский принцип: если то, что ты хочешь прочитать, еще не написано, напиши это сам, так что я взялась за работу. Я не претендую на то, чтобы моя книга считалась научным трудом по искусствоведению, она рассчитана на широкий круг читателей, на тех, кто интересуется изобразительным искусством. А таких сегодня, к счастью, становится все больше и больше, - рассказала Анна Матвеева корреспонденту "РГ".

История каждой из натурщиц по-своему любопытна. Например, появляется среди героинь Матвеевой первая известная истории модель - знаменитая афинская гетера Фрина, муза Праксителя и Апеллеса. Именно она стала прообразом мраморной статуи богини Афродиты Книдской, первого изображения обнаженного женского тела в мраморе.

До того как Фрина стала позировать Праксителю, в искусстве существовала традиция изображать мужчин всегда обнаженными, а женщин - всегда одетыми. Красота Фрины не позволила Праксителю скрыть ее от людских глаз, и он положил начало новой традиции, став первым, кто изваял женщину без одежды. Статуя, первоначально отвергнутая заказчиком, впоследствии стала столь популярна, что ее стали изображать на древнегреческих монетах - драхмах. Сегодня копии Афродиты Книдской хранятся в различных музеях мира - Лувре, Глиптотеке, ГМИИ им. Пушкина.

Другой музе, Симонетте Веспуччи, даже не пришлось быть натурщицей в полном смысле слова. Ее образ стал сквозным в картинах Сандро Боттичелли, но писал свою музу художник всегда исключительно по памяти. Симонетта оказалась близкой ко двору Медичи во Флоренции в то время, когда Боттичелли был там придворным художником. Боттичелли вряд ли хотя бы раз говорил с Симонеттой, но это не имело ровно никакого значения, так же, как и ее смерть от чахотки годом позже. Симонетта поселилась в сердце художника и на его полотнах навсегда.

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А вот муза великого Рафаэля - Маргарита Лути - была дочерью булочника, и этого факта до сих пор стесняются некоторые почитатели таланта художника. Но эта простая девушка стала для Рафаэля больше чем натурщицей, она стала для него любовью всей жизни. Впервые они повстречались на берегу реки, где Рафаэль гулял в поисках подходящего типажа для героини его картины "Амур и Психея". Маргарита и стала его Психеей, родственной душой на долгие годы. По сведениям, которые приводит Анна Матвеева, она совсем ненадолго пережила Рафаэля и умерла в начале 1520-х годов, в то время как великий мастер Возрождения умер 6 апреля 1520-го.

С одной стороны, все истории взаимоотношений художников с музами похожи, в каждой из них есть место восхищению красотой, почитанию таланта, любви. С другой, каждая из них имеет свой оттенок чувства, будь то бурная страсть или тихая платоническая преданность.

Анна Матвеева рассказала восемнадцать правдивых сюжетов, перипетии которых читатель проживает вслед за героями, несмотря на столетия, которые их разделяют.

Культура Литература

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