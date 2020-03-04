Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех

Бывший вице-президент США Джозеф Байден на праймериз Демократической партии одержал победу уже в восьми штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси.

Его соперник сенатор Берни Сандерс победил в штатах Вермонт, Колорадо и Юта. Однако, как передает ТАСС, исход голосования зависит от того, что решат жители Техаса и Калифорнии, а также штата Мэн. Первые два являются ключевыми, от Техаса на съезд демократов поедут 228 делегатов, от Калифорнии - 415. Как пишут местные СМИ, пока в них лидирует Сандерс, однако подсчет голосов еще не завершен.

Напомним, накануне в США состоялось предварительное голосование в 14 штатах, по итогам которого будет распределена примерно треть из 3979 делегатов съезда Демократической партии. Сам съезд состоится в июле, на нем будет определена единая кандидатура на пост президента США на предстоящих выборах. Для победы на съезде нужен как минимум 1991 голос делегата. Помимо Байдена и Сандерса в борьбе участвуют бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.