Восстановлена "бесценная" рукопись инков

В Перу ученые впервые за много лет показали бесценную, как они говорят, рукопись, содержащую воспоминания о вождях цивилизации инков. Она была восстановлена сотрудниками Национальной библиотеки.

Как сообщает Archaeology News Network, рукопись инков долгое время хранилась в фондах Национальной библиотеки. Однако она таинственно исчезла в годы так называемой Тихоокеанской войны 1879-1884 года, когда Перу и Боливия воевали против Чили. Документ исчез после того, как чилийские войска взяли столицу Перу город Лиму.

В 1970 году рукопись всплыла в Бразилии - ее приобрел местный коллекционер. Потребовалось 10 лет переговоров, чтобы документ был возвращен в Перу. С тех пор реставраторы буквально по крупицам восстанавливают его.

Рукопись называется "Воспоминания о перуанской монархии или очерк истории инков". Она была написана в 1830-х годах, окончательный вариант относится к 1838 году. Ее автором был Хусто Апу Сахуараура Инка (1775-1853 годы) - потомок правителя империи инков Уайна Капака (1493-1525 годы).

"Ценность этого документа не поддается исчислению, - говорит директор по охране коллекций Национальной библиотеки Лимы Херардо Трилло. - Это чрезвычайно редкий драгоценный документ, у нас попросту нет другого такого документа".

Сахуараура был представителем знати в Куско, древней столице инков. Всю свою жизнь он посвятил сохранению памяти об империи инков, которая достигла своего расцвета в XV-XVI веках нашей эры. Она занимала огромную территорию от юга Колумбии до центра Чили.

Автор рукописи сам себя называл "последним потомком императорской линии инков". В своем труде он описал историю инков вплоть до появления в Южной Америке испанских колонизаторов. Автор использовал при этом документы, которые не дошли до наших дней.

В тексте, например, имеется ценная информация об Инке Гарсиласо де ла Вега. Он был сыном испанского конкистадора и "принцессы" инков. Этот союз официально считается первым смешанным браком в истории Америки. В рукописи также рассказывается о завоевании испанцами города Куско, приводится хронология цивилизации инков.

"Это довольно редкий и странный манускрипт, потому что в нем имеются цветные страницы, описывающие различных инков", - говорит Трилло.

К слову, исследователи уже оцифровали этот труд. Вероятно, скоро он будет доступен в интернете.