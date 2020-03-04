Число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 25

Жертвами торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, стали 25 человек. Больше всего погибших - в округе Патнам.

В больницы доставлены 156 пострадавших. Мощный вихрь разрушил 48 построек, оборвал линии электропередачи. Почти 43 тысячи потребителей до сих пор остаются без света, сообщает ТАСС.

Из-за непогоды голосование на первичных выборах (праймериз) в данном регионе началось позже. Большинство избирательных участков в округе Дэвидсон, административным центром которого является город Нэшвилл, закроются в 21:00, а некоторые участки будут открыты до 23:00.