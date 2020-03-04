Большунов снова уступил норвежцам в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

Норвежец Йоханнес Клебо в очередной раз стал победителем спринта на этапе Кубка мира. Лидер общего зачета россиянин Александр Большунов не смог противостоять лыжникам из Норвегии и финишировал пятым.

Из российских участников в финал сумел пробиться лишь Большунов. Его товарищи по команде Глеб Ретивых и Александр Терентьев не преодолели сито квалификации.

В решающем забеге победил Клебо, преодолевший дистанцию за 2 минуты 57,65 секунды. На 0,56 секунды от победителя отстал его соотечественник Ховард Таугбёль. Всего 0,04 уступил серебряному призеру третий норвежец Эйрик Брандсдаль

Большунов финишировал с пятым результатом, уступив победителю 1,92 секунды.

Несмотря на это лидерство Большунова в общем зачете не вызывает никаких вопросов. На его счету 2073 очка. У идущего на второй позиции Клебо меньше на 410 очков. Идущий третьим норвежец Пол Голберг набрал 1238 очков.