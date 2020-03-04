Новости

Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию через интернет 21:25
Кубковый матч "Ахмат" - "Зенит" был прерван из-за стычки болельщиков 21:16
Калужский министр здравоохранения госпитализирован после ДТП 21:16
В Крыму на улучшение качества воды потратят более 3,5 млрд рублей 21:10
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины 21:07
В Тверской области экс-замминистра осудили на пять лет за взятку 21:02
Из-за коронавируса по всей Италии закроют школы и университеты 20:43
МИД рекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо 20:35
Мэрия Ярославля прокомментировала состояние газона на стадионе "Шинник" 20:35
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом 20:18
Большунов снова уступил норвежцам в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии 20:18
Под Курском мужчина обустроил свой участок, разобрав дом соседа 19:37
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины 19:35
РФС до конца марта продлит контракт с Черчесовым 19:28
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки 19:23
Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв" 19:20
В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 19:09
Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек 19:00
Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме 18:59
РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты 18:57
В Краснодаре пластического хирурга взяли под домашний арест 18:53
Комитет ГД поддержал запрет на ограничение прав россиян под санкциями 18:34
Финомбудсмен вернул заемщикам МФО 90% обращений 18:31
В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 20:18
Рубрика: Спорт

Большунов снова уступил норвежцам в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Норвежец Йоханнес Клебо в очередной раз стал победителем спринта на этапе Кубка мира. Лидер общего зачета россиянин Александр Большунов не смог противостоять лыжникам из Норвегии и финишировал пятым.

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP
Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти
Фото: EPA
Российский лыжник Большунов укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира

Из российских участников в финал сумел пробиться лишь Большунов. Его товарищи по команде Глеб Ретивых и Александр Терентьев не преодолели сито квалификации.

В решающем забеге победил Клебо, преодолевший дистанцию за 2 минуты 57,65 секунды. На 0,56 секунды от победителя отстал его соотечественник Ховард Таугбёль. Всего 0,04 уступил серебряному призеру третий норвежец Эйрик Брандсдаль

Большунов финишировал с пятым результатом, уступив победителю 1,92 секунды.

Несмотря на это лидерство Большунова в общем зачете не вызывает никаких вопросов. На его счету 2073 очка. У идущего на второй позиции Клебо меньше на 410 очков. Идущий третьим норвежец Пол Голберг набрал 1238 очков.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Путин поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Что известно о новом главе кабмина Украины
Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Швейцарии в Сочи
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы