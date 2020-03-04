Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах

Фото: Скриншот Google Play
Компания Konami портировала игру Castlevania: Symphony of the Night на мобильные платформы Android и iOS.
Оригинальная версия вышла в 1997 году на PlayStation первого поколения. Вскоре после релиза она приобрела культовый статус, положила начало новому жанру, который получил название Метроидвания, и много раз переиздавалась на домашних консолях Sony и Microsoft.
По сюжету главному герою предстоит бороться с вампирами и прочей нечистью, а в финале - столкнуться в бою с самим графом Дракулой.
Для удобства управления версия для смартфонов полностью совместима с контроллерами.
Castlevania: Symphony of the Night уже доступна для покупки, цена в Google Play и App Store составляет 229 рублей.