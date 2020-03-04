У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах

Текст:   Богдан Бобров
04.03.2020,  
15:00
Фото: Скриншот Google Play Фото: Скриншот Google Play
Фото: Скриншот Google Play

Компания Konami портировала игру Castlevania: Symphony of the Night на мобильные платформы Android и iOS.

Оригинальная версия вышла в 1997 году на PlayStation первого поколения. Вскоре после релиза она приобрела культовый статус, положила начало новому жанру, который получил название Метроидвания, и много раз переиздавалась на домашних консолях Sony и Microsoft.

В Сети появились новые изображения PlayStation 5 вместе с геймпадом
Valve представила сразу три геймплейных ролика Half-Life: Alyx

По сюжету главному герою предстоит бороться с вампирами и прочей нечистью, а в финале - столкнуться в бою с самим графом Дракулой.

Для удобства управления версия для смартфонов полностью совместима с контроллерами.

Castlevania: Symphony of the Night уже доступна для покупки, цена в Google Play и App Store составляет 229 рублей.

смартфоны
Фото: Xiaomi
Назван самый популярный смартфон 2020 года в России. Он стоит 11500 рублей 13:43
В Россию пришел первый смартфон Honor без привычного Android. Цена 03.03.2020
Новый "дешевый монстр" Xiaomi представят 12 марта. Что о нем известно 02.03.2020
игры
Фото: iStock
В "Одноклассниках" появилась необычная функция для тех, кто забыл пароль 03.03.2020
Легендарная RPG возвращается - показан геймплей Baldur's Gate 3 28.02.2020
Blizzard рассказала о режиме на двух игроков в Diablo IV 27.02.2020
Android
Список смартфонов Xiaomi, которые получат новую MIUI, назвали фальшивкой 02.03.2020
Huawei показала замену Google для своих смартфонов 01.03.2020