Castlevania: Symphony of the Night вышла на мобильных платформах

Компания Konami портировала игру Castlevania: Symphony of the Night на мобильные платформы Android и iOS.

Оригинальная версия вышла в 1997 году на PlayStation первого поколения. Вскоре после релиза она приобрела культовый статус, положила начало новому жанру, который получил название Метроидвания, и много раз переиздавалась на домашних консолях Sony и Microsoft.

По сюжету главному герою предстоит бороться с вампирами и прочей нечистью, а в финале - столкнуться в бою с самим графом Дракулой.

Для удобства управления версия для смартфонов полностью совместима с контроллерами.

Castlevania: Symphony of the Night уже доступна для покупки, цена в Google Play и App Store составляет 229 рублей.