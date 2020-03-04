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04.03.2020 14:49
Рубрика: Власть

Чиновникам установят уголовную ответственность за серьезные нарушения при ЧС

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается вести уголовную ответственность для должностных лиц за нарушения в ходе чрезвычайных ситуаций, если были тяжелые последствия. В случае если нарушения повлекли гибель людей, то срок лишения свободы может составить до семи лет.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Пока что за нарушение соответствующих правил и норм предусмотрено только административное наказание.

- Стихию не остановить, но абсолютно реально сделать так, чтобы, по крайней мере, люди не гибли, - пояснил журналистам Миронов. - По нашему законодательству, за нарушение правил пожарной безопасности, если это привело к жертвам, грозит не только административное наказание, но и уголовное наказание. То же самое мы хотим сделать для всех чрезвычайных ситуаций.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Что нужно знать при возникновении чрезвычайной ситуации

Парламентарий пояснил, что уголовная ответственность, согласно предложениям, будет наступать, если граждан вовремя не предупредили о ЧС, либо не были приняты необходимые меры, и люди погибли. "До семи лет лишения свободы. Мы считаем, это справедливо", - отметил Миронов.

Согласно законопроекту, ответственность будет грозить, в частности, за невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения. Среди нарушений - несвоевременное направление в зону ЧС сил и средств, невыполнение мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей и т.п.

При менее тяжких последствиях, чем гибель человека, суд сможет приговорить виновных к крупным штрафам или принудительным работам. Предлагается также временно лишать таких лиц права занимать определенные должности.

- Наступает весна. Опять мы будем жить в тревожном ожидании стихийных бедствий, паводков и наводнений. Приятие нашего закона стало бы серьезной профилактической мерой, - добавил глава фракции.

Кабмин в прилагаемом отзыве отметил, что пояснительная записка к законопроекту не позволяет прийти к выводу о наличии оснований к специальной криминализации рассматриваемых деяний, поскольку не содержит убедительной правовой аргументации и результатов исследований, подтверждающих недостаточную эффективность уже имеющихся правовых средств.

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