К 75-й годовщине Великой Победы на территории храмового комплекса в парке "Патриот" (Московская область, 55 км Минского шоссе) откроют удивительный мультимедийный музей.

Главный храм Вооруженных cил России в парке "Патриот". На территории комплекса создается галерея "Дорога памяти": здесь разместят десятки миллионов фотографий героев войны. Фото: Предоставлено парком "Патриот"

В галерее у Главного храма Вооруженных сил России не только прочитаем фамилии фронтовиков - мы увидим их лица.

На момент написания материала на сайте doroga.mil.ru загружено более 900 тысяч фотографий героев: фронтовиков, партизан, ленинградцев-блокадников, а также людей, работавших в войну на оборонных предприятиях.

Нужно ли торопиться загрузить снимок деда-героя до открытия мультимедийного музея или это можно сделать и позже? Этот и другие вопросы я задал начальнику отдела военных средств массовой информации Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ полковнику Эдуарду Масловскому.

Эдуард Геннадьевич, статистика просто поражает. Когда загружал снимок своего деда-фронтовика - на сайте было 650 тыс. снимков. Через неделю - уже 850 тысяч.

Эдуард Масловский: Бывают дни, когда поступает больше 30 тысяч фото. Помимо фотографий с сайта идет сбор информации и изображений из оцифрованных военных архивов. Собираем данные из военкоматов по месту жительства героев.

У проекта есть зарубежный аналог?

Эдуард Масловский: Проект наш, отечественный, полностью оригинальный. Проводит минобороны, автор идеи - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. "Дорога памяти" - это продолжение огромной работы по оцифровке архива минобороны. В единой базе данных почти 30 млн записей о солдатах и офицерах Красной армии.

Сколько можно разместить фотографий в галерее у Главного военного храма? И когда дедлайн?

Эдуард Масловский: Ограничений нет: ни по количеству изображений, ни по времени, фотографии можно присылать и после 9 Мая.

Центральный академический театр Российской армии: пункт приема документов для "Дороги памяти". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Что будет, если фотографию героя попытаются загрузить его родственники из разных уголков страны?

Эдуард Масловский: Система позволит разместить на сайте несколько фотографий. Но модерация, безусловно, будет. Минобороны для этого привлекло IT-специалистов. Обратите внимание: на сайте также есть возможность загрузить копию фронтовых писем. Это трогательный момент: сейчас, когда эпистолярный жанр уходит в прошлое и слово потеряло былую яркость, особенно трепетно воспринимаются строки из фронтовых писем. Многие семьи бережно хранят такие письма - и вот появилась возможность навечно все сохранить.

Людей старшего возраста слова "оцифровка" и "загрузка" пугают.

Эдуард Масловский: Я бы посоветовал сначала воспользоваться поиском в базах данных Минобороны России. Да и сам сайт "Дорога памяти" создан так, что с его помощью возможно искать в других общедоступных базах. Я так делал сам: вписал фамилию, имя и отчество своего героического родственника, кликнул "Искать в базах минобороны". Система выдает карточку, ее можно прикрепить, сделать ссылку. Там все просто и логично. Видишь "Заполнение полей информацией о Герое войны" - заполняешь. Но если все-таки сложно, то можно воспользоваться услугами специалистов на одном из пунктов оцифровки.

Президент в воскресенье в Пскове был на одном из таких?

Эдуард Масловский: Да, это пункт на территории 104-го гвардейско-десантного штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. У нас в округах при воинских частях, в Домах офицеров развернуто порядка 500 таких пунктов. Плюс они есть практически во всех отделениях "Почты России". В Москве - на ВДНХ, во многих ведущих столичных вузах. Сейчас прорабатываем интересный проект: через представительства Россотрудничества такие услуги будут оказаны соотечественникам за рубежом.

Из-за границы фото уже присылали?

Эдуард Масловский: Из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Эстонии. И даже из дальних уголков планеты: из Аргентины, Нидерландов (по линии МИД).

По поводу требований к фотографиям ветеранов. Можно ли расцвечивать черно-белые?

Эдуард Масловский: Для нас это не имеет значения. Родственники представляют разные фотографии, в том числе и расцвеченные.

Каким увидят героев той страшной войны наши потомки - сейчас зависит от нас. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Обязательно фотография? Рисунок или коллаж допустимы?

Эдуард Масловский: Допустимы, но только персональная фотография, иначе не понятно, о каком человеке идет речь. Лично я бы использовал максимально аутентичные снимки, а не отрисованные фотографии. Но все - на ваше усмотрение.

Размер галереи в парке "Патриот" описан в шагах: их 1418, то есть порядка одного километра в длину. Огромный комплекс. Как среди миллионов снимков найти своего деда?

Эдуард Масловский: Переводить шаги в метры и километры мы не будем, поскольку шаги имеют важное смысловое значение - по числу дней Великой Отечественной войны. Да, галерея огромная. Найти своего воевавшего родственника можно будет при помощи сенсорной интерактивной панели: набираете фамилию, имя и отчество - и все высветится на большом экране.

Главный храм Вооруженных cил России в парке "Патриот". На территории комплекса создается галерея "Дорога памяти": здесь разместят десятки миллионов фотографий героев войны.