Что будет с рублем после внезапного снижения ставки ФРС

Экстренное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США привело российский и другие финансовые рынки к новому витку неопределенности. Похоже, что оно так и не станет "прививкой" от коронавируса, как задумывалось изначально, а останется лишь дозой "обезболивающего". Будущее рубля так или иначе завязано на эпидемии - он укрепится, если ее распространение остановится.

Курс рубля за неполные сутки с решения ФРС экстренно понизить диапазон ставки сразу с 1,5-1,75% до 1-1,25% (до этого вне плана ставка не понижалась с кризиса 2008 года) отреагировал сначала укреплением, потом снижением, потом снова укреплением. Примерно такими же "качелями" ответили на решение ФРС и другие валюты развивающихся стран, и американский фондовый рынок.

Действия ФРС, призванные смягчить последствия для роста экономики из-за коронавируса, оказались неожиданными для рынка, изменение ставки вне очередного заседания воспринимается как "кризисная" мера, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его словам, в условиях неопределенности инвесторы рассчитывают, что денежные власти и институты развития (МВФ, ОЭСР) знают больше и предпринимают соразмерные угрозе решения. Инвесторы при этом опасаются, что раз ФРС снизила ставку сразу на полпроцента, то они могут недооценивать серьезность ситуации - отсюда негатив после первоначального воодушевления, отмечает Евстифеев.

Фундаментально у России хорошие экономические показатели, рубль должен укрепляться, когда эпидемия остановится

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сразу после решения ФРС заявил журналистам, что понижение ставки позитивно для российской экономики, поскольку поддержит рост глобального ВВП. Но нынешнее торможение роста мировой экономики связано не с прагматичными мотивами, а внешней необходимостью из-за коронавируса: карантинами, разрывом логистических цепочек и т.д, указывает Евстифеев. Поэтому, по мнению аналитика, есть вероятность, что монетарные стимулы вроде снижения ставки ФРС вообще не смогут оказать существенной поддержки финансовым рынкам и экономикам. Тема коронавируса в марте останется главной для финансовых рынков России и мира, однако влияние на них окажет не только медицинская статистика, но и экономическая: она поможет понять, наступил ли переломный момент в этой истории или еще нет, говорит Евстифеев.

В этой обстановке у российской валюты пока что есть хорошие шансы закрепиться в диапазоне 65-66 рублей за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Поддержку рублю окажет и объявленное российским минфином снижение объема закупок валюты по бюджетному правилу в марте. Ослабление до 68 рублей за доллар и больше сейчас маловероятно, но возможно при существенном ухудшении ситуации на мировых рынках из-за распространения коронавируса, указывают аналитики банка.

Фундаментальные экономические факторы России по-прежнему хорошие, при снижении угрозы распространения эпидемии можно ожидать укрепления рубля, считают аналитики Sberbank CIB. По их мнению, средний курс доллара в 2020 году можно ожидать на уровне 64,5 рубля, а в IV квартале он может снизиться примерно до 63 рублей.