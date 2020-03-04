Услышал от медиапророка: у нас великое прошлое, и мы должны строить великое будущее. Чем-то на меня пахнуло, знакомым... Но ведь у нас у всех одно великое прошлое (хотя есть умники, которые хотят повырезать из него к чертовой матери куски - и как их не было: бяки они и каки): мы уцелели и сумели выжить. Стали такими, какие есть. Теперь перед нами задача посложней - уцелеть и продолжить род людской в мире, который накопил столько злой силы, что она способна накрыть всю планету, никому не оставив шанса. Этот шанс заключается в том, чтобы все люди Земли строили одно и единое будущее. Как? Мирно, дружно, продуктивно. Можно и каждый по-своему.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Анатолий Юрков

Но...

Перво-наперво свое личное, семейное, частное. Гарантированное законом и властью. Из которого дети, внуки, правнуки - как перед Богом - создадут, сладят, отшлифуют одно - большое и для всех.

- А при чем тут Байкал?!

Давайте подумаем.

Подарок от Минприроды

Эту пачку фотографий я получил в министерстве природных ресурсов и экологии России накануне Нового года (прямо надо сказать, не новогоднюю). Фотографий было много, но эта лежала сверху. И вопияла!

- Это кто же так нашу землю-матушку губит?

- Это не земля, это берег Байкала, - ответил Амирхан Магомедович Амирханов, заместитель руководителя Росприроднадзора.

- Нашли где свалку устраивать.

- Это не свалка, это перегнившие остатки спирогиры, нитчатой зеленой водоросли, выброшенные на пляж напротив поселка Заречный.

- Кем выброшенные?

- Озером.

- Отторгает наш Байкал всякую нечисть.

- Да как сказать... Нечисть ли...

"Российская газета" уже публиковала материалы с Байкала про эту напасть. Академик РАН М.А. Грачев давал ей характеристику: не прозевать бы. Мы искренне надеялись, что до экологической катастрофы дело не дойдет. И ученые со страниц "Российской газеты" призывали:

- Байкал загубить - это преступление!

Предупреждение из прошлого

Не претендую на роль предсказателя. Но стал со временем ярым экологом: на моих глазах многие новостройки превращались в недругов природы. И среди них важнейшая Всесоюзная - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.

Последний, где меня как магнитом в ту пору прихватило, был Байкальский целлюлозный завод, который готовился к пуску...

Конечно, первыми пошли в наступление ученые Сибирского отделения АН СССР. Среди них был и член-корр. АН Григорий Иванович Галазий, директор Лимнологического института. Он и взялся за эту работу решительно. Как фронтовик Великой Отечественной.

Перед этим они все работали на войну. Совсем недавно.

Теперь бились за Байкал.

О чем они предупреждали

Сибирские ученые опубликовали коллективный доклад "Байкал и проблема чистой воды в Сибири". Материалом для него послужили в основном многолетние исследования на Байкале, проводившиеся Лимнологическим институтом, Институтом гидродинамики, Институтом теплофизики и Вычислительным центром СО АН СССР; Институтом океанологии АН СССР и Морским гидрофизическим институтом АН УССР, Институтом географии АН СССР и Байкальской комплексной экспедицией МГУ, Байкальской комплексной экспедицией Государственного гидрологического и Государственного гидрохимического институтов Гидрометслужбы при СМ СССР. И других научных организаций и инспекций, занимающихся охраной природы, воспроизводством рыбных запасов, лесных, защитой вод Сибири от загрязнений промышленными аварийными сбросами.

Общественность страны беспокоилась: в водоемы Сибири ежесуточно сбрасывается более 10 миллионов кубометров (или свыше 100 кубометров в секунду) недостаточно очищенных или совсем не очищенных промышленных стоков только с основных предприятий химической, нефтяной, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности.

Есть в лексиконе людей слово "земля" и Земля с большой буквы. А есть земля отцов - она всегда и только с большой - Отечество

Для того чтобы обезвредить та кое количество промстоков, "их необходимо разбавлять минимум в десять-пятнадцать раз?!" (Разбавление промышленных грязных стоков питьевой чистой водой было самым распространенным "способом очистки" в то время.) То есть уже тогда на эти цели в Сибири расходуется около 1000-1500 кубометров в секунду естественной пресной воды. То есть на эти нужды потребуется воды суммарно больше, чем расход ее в меженный период таких рек, как Обь и Енисей.

Современные очистные устройства, резали честно правду-матку в глаза ученые, удаляют из промстоков в основном только легкоокисляемые органические вещества (определяемые по БПК - биологическое поглощение кислорода). Эти вещества нормируются "Правилами охраны поверхностных вод". Трудноокисляемые органические вещества (определяемые по ХПК - химическое поглощение кислорода), в составе которых много ядовитых, совсем не удаляются (не улавливаются) или удаляются частично... Полностью остаются в промстоках... минеральные соли. И - вершина научно-технического прогресса - обезвреживание таких промстоков производится разбавлением в водоеме, в который они сбрасываются.

И - карты на стол! "Для обезвреживания 220 тысяч кубометров "очищенных" промстоков БЦЗ ежедневно необходимо их разбавить в 250-280 раз". И даже при таком замесе концентрация солей будет превышать естественное содержание их в воде озера.

Авторы доклада старались как можно проще, понятнее донести до советских вершителей судеб, кто тянул палец к кнопке "пуск!" на БЦЗ: вот какую прожорливую, не сказочную, гидру они допускают к подземному колодцу великой страны, а может, и всей планеты - по своей невеликой грамотности не понимая, что творят. Сохранить бездонное озеро - это не гектар кукурузы под Курском посеять.

Куда там...

Сделали вид, что хватились, когда только пустили Байкальский целлюлозный завод и его собрата на Селенге. Статистика нового производства ужаснула. Нет, не министров-коммунистов, а ученых: министров напугаешь только рекордным урожаем. "Оба этих предприятия будут сбрасывать непосредственно в Байкал или через протоки ежесуточно свыше 400 тысяч кубометров промстоков (или около 140 миллионов кубометров в год)". Вот эти миллионы (6,5) и висят теперь со стороны Хамар-Дабана в бассейнах-накопителях на склоне Байкала, грозят рукотворной катастрофой озеру и нам.

Тройка-недостройка

Байкальская бассейновая инспекция дала такую статистику за три года по БЦЗ: 1967 год - около 500 случаев сброса в Байкал стоков, превышающих предельно допустимые концентрации вредных примесей, в 1968 году - 540, а в 1969-м зарегистрировано 1186 нарушений. Нас тут же стали приучать к "новому видению байкальской проблемы": на разбавление заводских стоков байкальской воды хватит с лихвой.

В коллективном докладе сибирских ученых напрочь отвергался такой примитивный подход к невероятно сложному комплексу байкальских проблем, многие из которых не могут быть изучены до конца века. Они приводили "завтрашний" пример, который "взорвется" в наши дни.

"Так, в воде Байкала хлоридов содержится всего около 0,6 мг на литр. А в промстоках, сбрасываемых в озеро, до 150 мг/л, или в 250 раз больше. Сульфатов в промстоках в 4-5 раз больше, щелочных металлов (натрия и калия) в 22 раза, а трудноокисляющихся органических веществ в 250-280 раз больше, чем в фоновой воде озера. Соли, вносимые с промстоками в озеро в таких концентрациях, вредны для жизни байкальских организмов, которые в течение миллионов лет приспособились к стабильным условиям жизни".

Первая тревога

Первой крупной экологической катастрофой стала гибель более 6 тысяч пресноводных байкальских нерп - единственного млекопитающего животного Байкала. Притом пресноводного. В конце 80-х прошлого столетия на нерпу навалился мор неизвестного вида. Именно в 1987 году. В 1988-м эпидемия самопроизвольно прекратилась. В течение полугода ученые ЛИНа установили причину эпидемии - "собачья чумка". Нигде и никогда на нерпу не нападала такая болезнь.

Это было первое предупреждение: Байкал подавал тревогу о неблагополучии с водой. Позже пошли другие.

Нас обнадеживали: вот остановим, потом перепрофилируем комбинат, и все восстановится на Озере.

Годами обещали.

В 2013 году остановили. Все кричали "ура!".

А спирогира появилась на берегах в 2010-м. Об этом мы узнали задним числом.

В 2018-м - Году экологии в РФ - превратилась в экологическую катастрофу.

Переживают по этому поводу больше всех ученые. Власти - не чешутся, ну, почесываются...

Каково, а? Меняют губернаторов и министров, а хозяина на Байкале все нет. Хорошего, умного, с рукой.

Это только на карте-схеме экокатастрофа выглядит веселенькими кружочками...(см. вверху). Фото: irk.today

Почерк спирогиры

Как показали теперь многолетние исследования ученых ЛИНа (2013-2019 гг.), в подавляющем большинстве случаев спирогира обильно размножается лишь напротив прибрежных населенных пунктов и только осенью, когда заканчивается массовый наплыв туристов на Байкале.

О. Тимошкин, доктор биологических наук, завлабораторией биологии водных беспозвоночных ЛИНа: "За 2019-2020 гг. нами опубликованы десятки научных, научно-популярных статей, лекций, интервью, в которых мы объясняем опасность сброса в озеро недостаточно очищенных либо неочищенных стоков. Эти материалы однозначно свидетельствуют о том, что в прибрежной зоне Байкала развивается крупномасштабный экологический кризис, прежде всего обусловленный бездумным антропогенным воздействием. Регулярные наблюдения и собранные научные данные не оставляют сомнений в том, что кризисные явления прогрессируют".

На многочисленных примерах, установленных учеными ЛИНа, О. Тимошкин делает вывод: единственной научно аргументированной причиной массового развития спирогиры в Байкале является сброс неочищенных сточных вод и последующая (пока еще) скрытая эвтрофикация.

Сейчас экологическая катастрофа на Байкале решена. Но только учеными, теоретически. Ее причина и виновники: отходы человеческой жизнедеятельности (продукты) и сброс их неочищенными в такое божественно великолепное озеро. И принадлежащее всем нам.

Два академика не спорят - предлагают

Академик РАН Михаил Грачев со страниц "Российской газеты" обращался к властям в 2018 году (Году экологии в России). "Что нам предлагается: резко смягчить некоторые требования приказало минприроды приказом № 63, которым утверждены предельные нормативы допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечень вредных веществ, относящихся к особо опасным для озера, а именно в отношении главных ионов натрия, магния, кальция, сульфата, хлорида. Предложение на первый взгляд представляется разумным, так как главные ионы не являются токсикантами. Однако, по-видимому, эти требования были приняты "в соответствии с данными исследований", проведенных под эгидой минприроды. Иначе и быть не могло. Эти результаты следует сейчас тщательно рассмотреть и прийти к окончательному заключению о целесообразности их изменения...

Есть еще одно важное обстоятельство - содержание главных ионов, которое может быть измерено с высокой точностью, способно служить индикатором общего поступления в Байкал более опасных антропогенных загрязнений. Например, в развитых странах большое внимание в последние годы уделяется поступлению в пресные водоемы различных лекарств - антибиотиков, сердечных и гормональных препаратов, обезболивающих... Их тысячи наименований.

Избыток главных ионов может быть удален из стоков практически двумя способами - методом ионного обмена (весьма дорогостоящим) и оборотным осмосом (как на космических станциях. - А.Ю.). Обратный осмос сегодня представляет собой единственную наилучшую доступную технологию и способен удалять из стоков широчайший круг практически любых загрязнителей... Он уже применяется на практике ("Российская газета", 11 апреля 2018 года, стр. 14, "Ложка дегтя для Байкала").

На мировой опыт ссылается (тоже на страницах "РГ") и другой академик Российской академии наук - Юрий Соломонов, генеральный конструктор стратегического ракетостроения корпорации "Московский институт теплотехники", Герой Труда России. Ракетчики в качестве гражданской продукции разрабатывают озоново-воздушные озонаторы, способные чистить три миллиона кубометров воды в сутки. До уровня питьевой. В Рублево, на Москве-реке, уже более трех лет работает такая установка, выдавая первоклассную питьевую воду москвичам. Компания, созданная вместе с москвичами - "Московские озонаторы", - вот уже несколько лет осваивает успешно озоновую технологию чистки стоков до уровня питьевой воды.

Семеро с ложкой

Вторая половина XX века встала у Байкала с огромной ложкой. Его чистейшая вода потребовалась всем.

А возвращают Байкалу подчас не воду, а жижу, опасную для человека. И всего, что здравствует в озере миллионы лет. И делает его воду чище слезы младенца и здоровее пилюль и капель.

Или вот еще… Подземный сток в Байкал - около трех кубических километров (4 процента) приходной части баланса. В пределах водосборной площади Озера (386 тыс. кв. км) в целом ресурсы хорошей питьевой воды могут полностью удовлетворить потребность населения Бурятии и хозяйственные нужды. Уже сейчас в жилкомхозе республики доля ее потребления более 90 процентов. Вместе с тем существуют в практике и сброс коммунальных и промышленных стоков, утечки, в том числе и загрязненных вод.

Они попадают в грунтовые потоки, фильтруются с ними и доставляют всю попутную нечисть в ближайшие дрены (водотоки, водоемы), проникают глубже в водоносные горизонты и, в конечном счете, движутся по речной сети и с подземными водами к главной дрене региона - озеру Байкал.

К чему это я? Комбинат бросили, а под ним на глубине образовался ядовитый пузырь - скопились производственные утечки. Их тысячи и тысячи кубометров. Они - повышенной вредности и тоже пробиваются к "Главному дрену региона". Более полувека идет это накопление. Всякие хозяйчики ищут, кому бы всю эту нечисть загнать. Да подороже.

Тут не только спирогира, тут скоро деревья на побережье станут вверх корнями прорастать...

Отодвинули трубу

В жизни Байкала в наше время произошло знаменательное событие. Президент страны не дал строить на его берегах грандиозную нефтяную трубу и велел отодвинуть ее на север, на несколько сот километров за пределы природоохранной зоны. Чтобы никто и никогда не рисковал байкальскими ценностями, которые принадлежат народу. Жизненно важными ценностями. Вечно возобновляемыми природными ресурсами.

Это произошло на наших глазах и при нашем присутствии. Исключили из биографии озера саму вероятность техногенной катастрофы.

Прежде чем принять такое решение, президент Владимир Путин переговорил со многими действительными членами Российской академии наук, прежде всего с Н.П. Лаверовым и другими академиками, которые живут и работают на озере, изучают этот природный феномен, знают, как он могуч, но и как он уязвим. И мы все это увидели и узнали. И порадовались за нашу Россию.

Но почти год в год на Байкале случилась беда, даже теоретически нежданная, - какая-то тонюсенькая водоросль-ниточка спирогира принесла экологическую катастрофу.

Что, и ее одолеть не можем?

Чем хуже - тем лучше?

8 ноября 2017 года министр природных ресурсов и экологии поручил руководителям Росприроднадзора и другим министерским чиновникам поработать над величинами предельно допустимых концентраций вредных, опасных и высокоопасных веществ для уникальной экологической системы озера Байкал. Комбинат, мол, остановили, стоки прекратились, а мы все деньги тратим на очистку вод. Откуда, почему - ведь нет уже на Байкале целлюлозного производства?

19 января 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) докладывала министру о выполнении ответственного поручения. Письменно докладывала, чтоб не случилось фальши.

"Проверки очистных сооружений сточных вод центральной экологической зоны (территории-недотроги. - А.Ю.) Байкальской природной территории выявили удручающее состояние большинства очистных сооружений, а также подтвердили факт несоблюдения ни одним из существующих очистных сооружений не только нормативов сброса сточных вод, установленных приказом минприроды (№ 63 от 05.03.2010 г.), но и тех показателей очистки, до которых эти очистные сооружения должны очищать стоки по своим техническим возможностям".

Бурное распространение спирогиры кто-то пытался объяснить глобальными изменениями климата. Мол, природа виновата, а не начальник, который приказал туалеты вдоль дорог ликвидировать, а отходы цивилизации - в реки, текущие в Байкал, скидывать. Он большой, глубокий, а у нас бюджет маленький... А у природы всего завались...

Но на Байкале поверхностная температура воды за последние 60 лет изменилась, потеплела примерно на 1,3 градуса по Цельсию, - не принимали эту гипотезу всерьез коллеги Олега Тимошкина и он сам. Или повышением концентрации метана в воде. И уже совсем фантастика - усилением активности грязевых вулканов на дне озера, это они - так их перетак - всю обедню портят.

Ученые ЛИНа не добыли ни одного научно обоснованного факта, который бы свидетельствовал о климатической причине активизации этой экзотической водоросли. Ни одного!

- С другой стороны, - говорит Тимошкин, - в мировой прессе по лимнологии авторы подчеркивают: единственной научно аргументированной причиной массового развития спирогиры в Байкале является сброс неочищенных сточных вод и последующая "скрытая" эвтрофия. Водоросль оказалась "полноправной хозяйкой" во многих прибрежных районах озера на глубине до пяти метров.

Самыми "злачными" для нее местами стали некогда красивейшие пляжи Северного Байкала на отрезке побережья бухты Сеногда - устье реки Тыя. Там, где ее в свое время и обнаружила Анжелика Тиссен.

Никто из нас не имеет права сказать, что в экологической катастрофе на Байкале виноваты ученые. Вообще в чем-либо они виноваты. Их, если честно, иногда даже не допускают к байкальским делам, все чаще локотком отодвигают: мы сами с усами. (Эти слова академик М.А. Грачев прокомментировал на полях: "Так было, и так, неверное, будет всегда". Уж если до такой степени неверия доходит скептицизм академиков... - А.Ю.) И чтобы все так и оставалось, Байкальскую межведомственную комиссию оттолкнули в бумаговерть: пусть побудет на побегушках. Особенно когда бюджет делят.

Сегодня призыв охочих людей: как бы на Байкале побольше поживиться. Изощряются и чиновник-делец, и деляга-хапец. Но ведь ясно же, что баснословная стоимость озера - в его чистейшей воде. Нескончаемой. Бери - хоть продавай, хоть дари, только не плюй... В этом все дело. А они все - нет, давай нам "комплексный потенциал с целью достижения системного..."

Ну, дадим. Ведь опять все профукаете, замордуете доброе дело. Уж лучше вам не дать, чем людям, природе не останется.

…Есть в лексиконе людей слово "земля" и Земля с большой буквы. А есть земля отцов - она всегда и только с большой - Отечество. На территории нашего Отечества Творец поселил Байкал. А мы что с ним делаем?

Поздравляем!

Обозреватель "Российской газеты" Юрков Анатолий Петрович родился в Пронском районе Московской области 4 марта 1935 года. Что из этого вытекает? Наш коллега, обладатель высшей награды Союза журналистов "Золотое перо России" сегодня отмечает юбилей - 85 лет. И отмечает его в соответствии с законами профессии: публикует в "РГ" очередную полосу из своего многолетнего байкальского цикла.

Фото: Виктор Васенин

Кстати, таких аналитических публикаций о состоянии Байкала и его кричащих проблемах за минувшее десятилетие обозреватель Юрков напечатал море - больше 75. Многие эссе, включая хронику борьбы за чистоту священного моря, вошли в его книгу "Три покушения на Байкал".

По словам Юркова, журналист, кем бы он ни был на газетном конвейере, литсотрудником или газетным начальником, или наоборот, всегда обязан в любой момент подтверждать свое призвание - пером. Анатолий Петрович - автор не только статей, публицистических изданий, но и художественных книг. В преддверии 75-летия Великой Победы вышло из печати его пронзительное произведение "ДОЛГИЙ КОРОТКИЙ ВЕК" о послевоенном самочувствии семьи, в которую с поля боя вернулся изувеченный… еле живой солдат. Тут особый жизненный крен.

Поздравляя Юркова с юбилеем, коллеги выражают свое восхищение тем, что он сделал для отечественной журналистики в целом и для отдельных коллег, его учеников. Наша признательность за его понимание смысла товарищества - везде и всегда.