ЦИК рассмотрел финансовое обеспечение общероссийского голосования

На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будут задействованы все, даже самые дорогостоящие, механизмы учета мнения граждан. Потому что легитимность стоит дорого, подчеркнула председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

ЦИК продолжает подготовку к волеизъявлению населения страны по вопросам изменения Основного закона. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, поэтому, подчеркнула Памфилова, работать всей избирательной системе придется в режиме форс-мажора, но при этом не теряя в качестве. "Задача - сделать очень хорошо", - заявила глава Центризбиркома.

Весь процесс обещают организовать максимально открыто и понятно, чтобы избежать кривотолков. Они уже есть, плохо скрывая обиду, но не называя никого конкретно, обвинила Памфилова в попытках дискредитировать избирательную систему: "Есть масса всяких глупостей, которые и в прессе прошли, на грани фола, ложь, всякого рода интерпретации, сплетни, слухи".

- Я полагаю, что лучшим нашим ответом будет честная, открытая, прозрачная принципиальная деятельность, каждый шаг которой мы готовы разъяснять, - предложила она коллегам по центральному аппарату и в регионах.

На заседании в среду ЦИК рассмотрел вопросы финансового обеспечения общероссийского голосования. По распоряжению президента правительство выделило из резервного фонда на его подготовку и проведение более 14,8 миллиарда рублей. Средства поступили еще в конце февраля и в течение 10 дней должны быть доведены до регионов. Это будет сделано не позднее 6 марта, заверил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Выделенные деньги, сказал он, позволяют полностью профинансировать кампанию. В ней задействуют все решения, применяемые на федеральных выборах, даже самые дорогостоящие, связанные с доставкой средств для голосования за рубеж и в удаленные уголки страны. "Потому что легитимность стоит дорого", - подчеркнула Элла Памфилова.

Практически весь объем средств - 14,62 миллиарда рублей - будет переведен в нижестоящие избирательные комиссии. 11,7 миллиарда предназначены для участковых комиссий, из которых 9,3 миллиарда пойдут на оплату труда и дополнительные вознаграждения их членов.

Последняя сумма только кажется большой, предупредили в Центризбиркоме возможные дальнейшие спекуляции. "За 30 дней тяжелейшей работы в среднем где-то выходит около 10 тысяч рублей, - назвала глава ЦИК вознаграждение члена избиркома. - Большая часть бюджета, которая нам выделяется, идет именно на это". Никто в избирательных комиссиях не состоит на освобожденной основе. "Это все подвижники, люди, преданные своему делу", - подчеркнул Булаев. Сомневающихся и завидующих пригласили приходить на работу.

Оплата почасовая. Рядовому члену УИКа будут платить 37 рублей за час. С повышением должности и статуса комиссии ставка увеличивается, и председатель территориального избиркома получит 73 рубля. Вознаграждение членам комиссий на судах, находящихся в плавании, фиксировано: председателю - 4160 рублей, зампреду и секретарю - 3760, члену комиссии - 2960 рублей.

Для поощрения особо отличившихся работников избирательных комиссий может использоваться повышенный ведомственный коэффициент оплаты труда. При наличии такой финансовой возможности его разрешено увеличивать с 1,5 до 3. "Там, где труднее всего, должно быть и поощрение адекватное", - считает Элла Памфилова.

Расходы на информирование населения о проведении общероссийского голосования тоже сопоставимы с президентской избирательной кампанией. Это чуть больше 925 миллионов рублей, сообщил Николай Булаев. Он подчеркнул, что ЦИК рассчитывает здесь на серьезную поддержку региональных властей.