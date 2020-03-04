ЦИК рассмотрел финансовое обеспечение общероссийского голосования

Новости

В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса 13:46
В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины 13:42
В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного 13:40
Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов 13:35
В России могут появиться арбитражи для спортсменов 13:34
Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад 13:28
Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец" 13:24
В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети 13:18
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела 13:17
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей 13:13
В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук 13:01
Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию 13:00
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам 12:59
Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода 12:54
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса 12:47
В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка 12:45
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово" 12:42
На Ставрополье голодные волки вышли к людям 12:42
В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома 12:40
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое 12:37
На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин 12:36
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет 12:30
Франко Неро снимется в новом российском проекте "Арктика" 12:27
За убийство челябинского предпринимателя осуждены его сын и супруга 12:24
В Тульской области крысы напали на детей 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 12:43
Рубрика: Власть

ЦИК рассмотрел финансовое обеспечение общероссийского голосования

Текст: Владимир Кузьмин
На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будут задействованы все, даже самые дорогостоящие, механизмы учета мнения граждан. Потому что легитимность стоит дорого, подчеркнула председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ЦИК продолжает подготовку к волеизъявлению населения страны по вопросам изменения Основного закона. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля, поэтому, подчеркнула Памфилова, работать всей избирательной системе придется в режиме форс-мажора, но при этом не теряя в качестве. "Задача - сделать очень хорошо", - заявила глава Центризбиркома.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Комитет Госдумы одобрил президентские поправки в Конституцию

Весь процесс обещают организовать максимально открыто и понятно, чтобы избежать кривотолков. Они уже есть, плохо скрывая обиду, но не называя никого конкретно, обвинила Памфилова в попытках дискредитировать избирательную систему: "Есть масса всяких глупостей, которые и в прессе прошли, на грани фола, ложь, всякого рода интерпретации, сплетни, слухи".

- Я полагаю, что лучшим нашим ответом будет честная, открытая, прозрачная принципиальная деятельность, каждый шаг которой мы готовы разъяснять, - предложила она коллегам по центральному аппарату и в регионах.

На заседании в среду ЦИК рассмотрел вопросы финансового обеспечения общероссийского голосования. По распоряжению президента правительство выделило из резервного фонда на его подготовку и проведение более 14,8 миллиарда рублей. Средства поступили еще в конце февраля и в течение 10 дней должны быть доведены до регионов. Это будет сделано не позднее 6 марта, заверил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Выделенные деньги, сказал он, позволяют полностью профинансировать кампанию. В ней задействуют все решения, применяемые на федеральных выборах, даже самые дорогостоящие, связанные с доставкой средств для голосования за рубеж и в удаленные уголки страны. "Потому что легитимность стоит дорого", - подчеркнула Элла Памфилова.

Практически весь объем средств - 14,62 миллиарда рублей - будет переведен в нижестоящие избирательные комиссии. 11,7 миллиарда предназначены для участковых комиссий, из которых 9,3 миллиарда пойдут на оплату труда и дополнительные вознаграждения их членов.

Последняя сумма только кажется большой, предупредили в Центризбиркоме возможные дальнейшие спекуляции. "За 30 дней тяжелейшей работы в среднем где-то выходит около 10 тысяч рублей, - назвала глава ЦИК вознаграждение члена избиркома. - Большая часть бюджета, которая нам выделяется, идет именно на это". Никто в избирательных комиссиях не состоит на освобожденной основе. "Это все подвижники, люди, преданные своему делу", - подчеркнул Булаев. Сомневающихся и завидующих пригласили приходить на работу.

Володин: Поправки в Конституцию касаются каждого россиянина

Оплата почасовая. Рядовому члену УИКа будут платить 37 рублей за час. С повышением должности и статуса комиссии ставка увеличивается, и председатель территориального избиркома получит 73 рубля. Вознаграждение членам комиссий на судах, находящихся в плавании, фиксировано: председателю - 4160 рублей, зампреду и секретарю - 3760, члену комиссии - 2960 рублей.

Для поощрения особо отличившихся работников избирательных комиссий может использоваться повышенный ведомственный коэффициент оплаты труда. При наличии такой финансовой возможности его разрешено увеличивать с 1,5 до 3. "Там, где труднее всего, должно быть и поощрение адекватное", - считает Элла Памфилова.

Расходы на информирование населения о проведении общероссийского голосования тоже сопоставимы с президентской избирательной кампанией. Это чуть больше 925 миллионов рублей, сообщил Николай Булаев. Он подчеркнул, что ЦИК рассчитывает здесь на серьезную поддержку региональных властей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж