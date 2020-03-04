Для будущих политиков объявили конкурс

По поручению президента Владимира Путина конкурс для управленцев "Лидеры России" обретает новое направление - отбор и подготовка людей для занятия общественно-политической деятельностью.

Регистрация на конкурс "Лидеры России. Политика" уже стартовала. Организаторы сообщают, что всего за первые три дня получили 15 тысяч заявок на участие, что значительно превысило ожидания. Такое количество желающих участвовать в конкурсе свидетельствует о востребованности нового проекта в обществе.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, исполнительный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов в числе первых зарегистрировался на конкурс и настроен на победу в проекте: "Каким бы ты ни был опытным профессионалом, подобные программы дают возможность чему-то еще обучиться. Я понимаю, что у каждого из наставников я могу перенять какое-то лучшее их качество как политика. Думаю, это даст мне возможность лучше понимать те специфические навыки, которые помогают им заслужить голоса избирателей на выборах", - поделился мнением Наумов.

Председателя Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Юлию Оглоблину заинтересовала возможность получить оценку своих навыков и компетенций, чтобы в дальнейшем баллотироваться на выборах в Госдуму: "Мы отстаиваем интересы сельской молодежи и продвигаем то, что нужно для развития сельских территорий. В рамках этого конкурса мне хотелось бы проверить себя и свои компетенции, пообщаться с наставниками и попробовать себя, чтобы потом поучаствовать в выборах в Государственную Думу и отстаивать интересы села уже в парламенте", - рассказала она.

Напомним, 25 февраля о запуске конкурса "Лидеры России. Политика" объявил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко. По словам Кириенко, запускаемый конкурс является отдельным полномасштабным направлением в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Основная задача нового конкурса - поиск людей, обладающих политическим потенциалом, и их подготовка к законотворческой деятельности.

Сергей Кириенко уточнил, что подход к отбору и оценке участников в новом проекте несколько изменится в соответствии с поставленными задачами: "Требования, которые предъявляются к участникам "Лидеров России" - к управленческим навыкам, квалификации, интеллекту - естественно, остаются, но будут добавлены другие значимые требования, связанные с тем, что называется "социальный интеллект", - умением открыто коммуницировать и общаться".

"Если на "Лидерах России" мы оцениваем в основном потенциал участников, на что способны будущие лидеры, то в новом конкурсе очень важен уже какой-то доказанный результат, причем не с точки зрения личного достижения, а с точки зрения общественной пользы: что важного участник сделал для других, какую он уже пользу принес", - уточнил Алексей Комиссаров, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей".

При этом организаторы особо подчеркивают, что претенденты могут придерживаться любых политических взглядов. Единственное требование - эти взгляды не должны носить экстремистский характер, должны укладываться в рамки российского законодательства. На старте конкурса было неоднократно заявлено, что политические пристрастия не играют роли ни при регистрации участников, ни при оценке их компетенций и, соответственно, никак не влияют на шансы на победу.

Кстати, принцип плюрализма заложен уже в подборе наставников конкурса: среди них присутствуют представители всех парламентских партий.

Объективность и прозрачность результатов гарантирована Наблюдательным советом, функции которого исполняет соответствующий орган "Лидеров России", обеспечивший максимальный уровень общественного доверия к результатам прежних конкурсов.

Один из членов Наблюдательного совета сенатор Владимир Лукин вспоминает, что за все годы нареканий в адрес работы этого органа не было. "Существует доверие к Наблюдательному совету, к его составу и методам работы, поэтому очень мало нареканий на неэффективность - их почти нет. Это устойчивая тенденция - что тут не надуют, не обманут, что всякие лоббисты тут не пройдут", - заключил сенатор.

Одна из причин появления конкурса - запрос на повышение качества и приток новых кадров в сфере политического управления. За три года проект "Лидеры России" продемонстрировал эффективность в решении задач по поиску кадров для исполнительной власти и частично бизнеса, поэтому было принято решение разработать особое направление и для власти представительной.

В новом конкурсе важен доказанный результат с точки зрения общественной пользы

Особую актуальность задача подготовки народных представителей приобрела в свете масштабных изменений российской Конституции, инициированных президентом Владимиром Путиным. В частности, эти изменения предполагают усиление роли парламента: Государственная Дума будет играть более существенную роль в формировании правительства, а главы силовых ведомств и региональные прокуроры будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Усиление парламентских полномочий подразумевает и большую ответственность депутатов и сенаторов, а значит, и более серьезные требования к уровню их подготовки и компетентности.

Не менее серьезная задача - повышение качества регионального и муниципального управления. Запрос на квалифицированные кадры в региональных и муниципальных парламентах подчас стоит куда более остро, чем на федеральном уровне.

Кроме того, в задачу конкурса входит поиск не только будущих претендентов на выборные должности, но также поиск и обучение кадров для всей системы представительной власти. К примеру, конкурсант впоследствии сможет стать квалифицированным работником аппарата регионального парламента - недостаток в подобных специалистах также имеется.

Пока же конкурс "Лидеры России. Политика" только стартовал, и в нем еще можно принять участие. Регистрация продлится до 16 марта, но уже сейчас повышенный интерес к конкурсу со стороны общества внушает надежду, что новое начинание будет успешным.