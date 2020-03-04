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04.03.2020 18:15
Рубрика: Экономика

Бедность за порог

Нацпроекты усилят спросом
Текст: Алена Баталова
Чтобы преодолеть ловушку стагнации, нужно обеспечить внутренний спрос и вложения в производство. К такому выводу пришли участники Совета экспертов Вольного экономического общества России на тему "Национальные проекты - драйвер развития российской экономики", который прошел 3 марта в медиацентре "Российской газеты".

Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв отметил, что свежая статистика сейчас несколько корректирует представления о том, что происходило с нацпроектами в 2019 году: рост ВВП на 1,3 процента оказался выше ожиданий экспертов, и что было обеспечено увеличением государственного потребления (2,8 процента). Дальнейший рост должно обеспечить потребление населения.

Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности

- По результатам Послания президента мы фактически получили еще один нацпроект - по борьбе с бедностью. Его финансирование может достигнуть 500 миллиардов рублей в год, - подчеркнул Александр Широв.

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что нацпроекты должны включать компоненту технологической модернизации. Без технологической модернизации не решится проблема национальной безопасности во всех секторах экономики. Модернизация должна опираться не на закупку оборудования за рубежом, а на инвестиции в российское станкостроение.

- Синергетический эффект ведет к образованию сегмента "экономики знаний", - отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН Борис Порфирьев. - Пока его вклад в экономику - 13-14 процентов. У конкурентов он в 2,5 раза выше. Нам нужно как минимум вдвое нарастить финансирование НИОКР.

Без технологической модернизации не решится проблема национальной безопасности во всех секторах экономики

Научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин обратил внимание экспертов на то, что 62 процента предпринимателей в 2018 году, по данным Росстата, причиной ограничения своей инвестиционной активности назвали "неопределенность экономической политики". В регионах практически невозможно найти бизнесмена, у которого есть программа развития хотя бы на 5 лет. Как получить эффект роста, который необходим в настоящий момент? Основное значение здесь приобретает неэкономический фактор экономического роста - доверие людей.

Экономика Макроэкономика Национальные проекты 2019-2024

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