Дороги к медучреждениям отремонтируют в рамках нацпроекта

Новости

Под Курском мужчина обустроил свой участок, разобрав дом соседа 19:37
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины 19:35
РФС до конца марта продлит контракт с Черчесовым 19:28
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки 19:23
Toyota RAV4 появился в каршеринге "Яндекс. Драйв" 19:20
В Москве госпитализирована звезда "Девчат" Инна Макарова 19:09
Список сверхбогатых превысил полмиллиона человек 19:00
Жителя Екатеринбурга задержали после угрозы взорвать газ в жилом доме 18:59
РЖД предоставит школьникам на лето скидки на билеты 18:57
В Краснодаре пластического хирурга взяли под домашний арест 18:53
Комитет ГД поддержал запрет на ограничение прав россиян под санкциями 18:34
Финомбудсмен вернул заемщикам МФО 90% обращений 18:31
В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров 18:07
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду 18:07
Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari 18:05
Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России 18:04
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 17:41
"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года 17:40
Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском 17:36
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции 17:35
Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена 17:33
В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза 17:33
В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 19:48
Рубрика: Экономика

По накатанной колее

Дороги к медучреждениям отремонтируют в рамках нацпроекта
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Ремонтировать дороги к медучреждениям регионы должны в приоритетном порядке, считают в Минтрансе. Методические рекомендации по развитию транспортной сети уже направлены в регионы, рассказали "РГ" в ведомстве.

Осенью прошлого года здравоохранение и доступность медицины обсуждали на заседании президиума Госсовета. Президент поручил до 1 марта этого года рассмотреть вопрос финансового обеспечения ремонта автодорог для проезда к медицинским организациям.

Фото: iStock
Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

"Финансирование данных расходов на региональном или межмуниципальном уровне может обеспечиваться в первоочередном порядке за счет средств, предусмотренных на приведение в нормативное состояние региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснили в минтрансе. На выполнение нацпроекта в 2019-2024 годах планируется потратить 4,8 трлн рублей, из них 4,1 трлн рублей - из региональных бюджетов. Ремонтировать дороги к медучреждениям нужно за эти средства.

Причем при строительстве новых клиник, фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых случаях потребуется построить и новые дороги. Регионам также рекомендовали установить маршруты для регулярных перевозок к медучреждениям. Дорогам к медучреждениям предполагается уделить первоочередное внимание, потому есть уверенность, что они будут отремонтированы, отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минтранс Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ