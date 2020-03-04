Дороги к медучреждениям отремонтируют в рамках нацпроекта

Ремонтировать дороги к медучреждениям регионы должны в приоритетном порядке, считают в Минтрансе. Методические рекомендации по развитию транспортной сети уже направлены в регионы, рассказали "РГ" в ведомстве.

Осенью прошлого года здравоохранение и доступность медицины обсуждали на заседании президиума Госсовета. Президент поручил до 1 марта этого года рассмотреть вопрос финансового обеспечения ремонта автодорог для проезда к медицинским организациям.

"Финансирование данных расходов на региональном или межмуниципальном уровне может обеспечиваться в первоочередном порядке за счет средств, предусмотренных на приведение в нормативное состояние региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснили в минтрансе. На выполнение нацпроекта в 2019-2024 годах планируется потратить 4,8 трлн рублей, из них 4,1 трлн рублей - из региональных бюджетов. Ремонтировать дороги к медучреждениям нужно за эти средства.

Причем при строительстве новых клиник, фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых случаях потребуется построить и новые дороги. Регионам также рекомендовали установить маршруты для регулярных перевозок к медучреждениям. Дорогам к медучреждениям предполагается уделить первоочередное внимание, потому есть уверенность, что они будут отремонтированы, отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.