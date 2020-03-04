Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки

Бывший мэр Нью-Йорка, американский миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг, грозившийся составить конкуренцию Дональду Трампу на выборах в следующем году, вышел из борьбы за президентское кресло по итогам "супервторника", когда в четырнадцати американских штатах прошли первичные выборы (праймериз) среди кандидатов от Демпартии. В своем Twitter он, впрочем, заявил, что продолжит борьбу с Трампом, но другим способом: снявшись с гонки в пользу "своего друга" Джо Байдена, который вырвался в фавориты.

Ожидания тех, кто делал ставку на 72-летнего Блумберга, не оправдались. При этом он потратил на свою кампанию более полумиллиарда долларов. Она, кстати, сопровождалась громкими скандалами и, в частности, заочной полемикой с Трампом, которая вышла за далеко за рамки политеса. Так, президент-республиканец в соцсетях назвал Блумберга кем-то вроде "коротышки" ("Mini-Mike"), намекая на его небольшой рост. Миллиардер в долгу не остался, окрестив Трампа "выскочкой" в мире акул бизнеса, бездарно промотавшего свои капиталы.