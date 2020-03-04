Эксперт назвал решение мусорной проблемы

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, считает, что оптимальный подход к сортировке отходов - деление на два бака, а не на четыре или шесть, как в других странах. Почему лучше так, а не иначе, он рассказал "РГ".

- Проблемы экологии уверенно входят в топ-5 тем, которые жители страны называют в числе приоритетных. Они соседствуют с такими жизненно важными вещами, как здравоохранение и образование. При этом россияне не только констатируют наличие экологических проблем - они готовы предпринимать усилия, чтобы их решать. Но только совместно с государством. Люди готовы участвовать в спасении природы, если будут видеть заинтересованность властей (как федеральных, так и местных) в этой работе.

Одна из главных тем, которая волнует жителей России - бытовой мусор. Тут социологи фиксируют целый ряд проблем: это и раздражение от нерегулярного вывоза отходов в некоторых городах, и недовольство соседством с мусорными полигонами, и беспокойство из-за опасных объектов накопленного вреда (вроде "Красного бора" в Ленинградской области или Черной дыры в Нижегородской). Тема мусора еще и потому так волнует людей, что она буквально бросается в глаза: невозможно не замечать горы мусора, если они у тебя под окном, привыкнуть к запаху отходов, доносящего с полигона в паре километров.

Все эти тревоги подкрепляются конкретными и довольно пугающими цифрами: по последним подсчетам Всемирного банка в год в мире образуется 2 млрд тонн твердых бытовых отходов, на Россию приходится 70 млн тонн. Почти половина - 44% - это органический и пищевой мусор, еще 17% - бумага и картон, а пластиковые отходы составляют около 12%, в России это примерно 3 млн тонн. Почти 90% всего мусора отправляется на полигоны, где он разлагается годами и десятилетиями (а то и столетиями в случае с пластиком), отравляя почву и атмосферу. Общая площадь свалок и мусорных полигонов в России - 4 млн гектаров. Она сопоставима с размерами таких государств, как Дания, Бельгия или Нидерланды.

Но у мусорной проблемы есть вполне конкретное решение - сортировка и переработка отходов. Логика простая: чем тщательнее мы сортируем мусор, отделяя мокрые, органические, отходы от сухих (пластика, стекла, картона), тем больше сырья можно отправить на вторичную переработку, и тем меньше мусора поедет на помойку. При этом если на полигоны будут свозиться только органические отходы, это не только уменьшит объемы свалок, но и минимизирует негативное влияние мусора на природу.

Скептики говорят: на Западе эта система работает десятилетиями, там есть вся необходимая инфраструктура для сортировки, переработки и вторичного использования сырья, работает эффективный механизм расширенной ответственности производителей, а в России всего этого либо нет, либо находится в зачаточном состоянии. Я готов согласиться с этими аргументами, но только частично. Россия пока отстает от США, Европы и Японии, но процессы идут. Год назад в большинстве регионов России в рамках нацпроекта "Экология" запущена новая система обращения с отходами, которая включает создание необходимой инфраструктуры (сортировочные станции, мусороперерабатывающие заводы), новый подход к организации логистики. Причем как в отрасли в целом, так и на бытовом уровне. Я имею в виду раздельный сбор отходов.

Введение новой системы идет с переменными успехом. Есть регионы - чемпионы, которые успешно справляются со всем комплексом задач "мусорной" реформы. А есть регионы - аутсайдеры, которые пока не могут организовать на своей территории даже регулярный вывоз мусора.

Драйвером повсеместного перехода на раздельный сбор в России может стать Москва, которая запустила эту систему с января 2020 года. Столица начала выстраивать новую систему задолго до нового года: первые баки стали появляться еще летом, а к декабрю уже почти все контейнерные площадки были готовы к раздельному сбору. Баки для сухих и грязных отходов установили в городских и муниципальных учреждениях, парках.

Залог успеха в том, что власти Москвы выбрали оптимальный подход к сортировке отходов - деление на два бака, а не на четыре или шесть, как в некоторых городах США и Европы. Во-первых, это удобнее для населения: людям не нужно втискивать в свои кухни несколько емкостей для мусора, разбираться в видах пластика, строго отделять картон от стекла и металла. Предложенная система максимальна удобна в исполнении: влажные, грязные отходы (очистки, яичная скорлупа, остатки пищи) - в один бак, сухой мусор - в другой. Во-вторых, это логично с точки зрения плотности городской застройки: найти место под шесть баков в каждом дворе столицы просто нереально.

Теперь дело за москвичами. В конце прошлого года на портале "Активный гражданин" был проведен опрос общественного мнения по поводу готовности москвичей сортировать мусор. Почти 90% ответили, что позитивно оценивают инициативу, больше половины заявили, что готовы сортировать, если появится соответствующая инфраструктура. Ну что ж, инфраструктура есть - теперь нужно посмотреть, сколько людей реально перейдут от теории к практике.

Есть и проблемы - признают власти Москвы. Территория столицы огромна, в процесс вовлечены десятки управляющих компаний, сотни исполнителей - дворников, водителей мусоровозов. Как результат - не во всех дворах пока установлены баки, не все контейнерные площадки одинаково оформлены, в конце концов дворники и водители не всегда понимают принципы новой системы. Все эти проблемы постепенно решаются: власти города обещают, что баки будут приведены к единообразию, мусорные операторы обещают вознаграждение тем, кто сообщит об ошибке в работе их сотрудников.

По сути то, что предлагают мусоровывозящие компании и власти Москвы, - это вовлечение самих жителей города в настройку новой системы. Они дают возможность людям занять более активную позицию, обратить свою заботу об экологии в реальные действия. И в этом может быть главное ноу-хау столицы в деле раздельного сбора отходов. Возможно, новая система с таким трудом приживается в некоторых российских городах именно потому, что люди не понимают, как много зависит от них, не видят связи между действиями на своей кухне и мусорными полигонами, которые "где-то там далеко". И уж тем более им неочевидна собственная роль в решении "мусорной" проблемы в масштабе всей страны. Но возможно именно через такие маленькие поступки - начать сортировать мусор дома, контролировать работу дворников в собственном дворе - и придет понимание того, насколько каждое наше действие может быть полезным или вредным с точки зрения заботы о природе.

Подготовила Елена Березина