В Китае уже в начале февраля стали говорить о снижении импорта СПГ. Он оказался первым энергоресурсом, поставки которого стали уменьшаться. Сейчас китайский импорт восстанавливается, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Японии и Южной Корее общий спрос в странах АТР на сжиженный газ, по-видимому, продолжит падать. Япония лидер по объемам закупок СПГ, а Китай и Южная Корея занимают вторую и третью строчку.

Текущий итог - падение спотовых цен на газ в Азии до исторического минимума и ниже уровня Европы, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что хотя по споту там продается очень мало газа, это сильно давит на рынок. Покупатели начинают все активнее требовать пересмотра долгосрочных контрактов и отказываются от подписания новых. "Последний пример - Индия, которая отказалась подписывать большой контракт по американскому СПГ в ходе визита Трампа", - отметил эксперт.

Падение цен на газ как в Европе, так и в странах АТР уже привело к тому, что некоторые производители СПГ вынуждены были работать с отрицательной рентабельностью.

Усугубляют положение два фактора. Из-за аномально теплой зимы потребление газа с начала 2020 года оказалось на рекордно низком уровне. Хранилища газа остались заполнены. Особенно это касается Европы, которая готовилась к возможным перебоям транзита российского газа через Украину и постаралась максимально запастись им впрок.

Кроме того, поскольку все ожидали серьезного роста рынка СПГ в первую очередь за счет Китая, в последние годы запущены значительные мощности по его производству (с 2017 по 2019 год - более 50 млн тонн). В результате образовался не просто избыток, а серьезный переизбыток предложения.

По сравнению с нефтью восстанавливаться спрос на сжиженный газ будет дольше. Зима уже прошла, а эпидемия пока не остановлена. Ожидать следующего пика поставок придется минимум до осени. Все зависит от того, как быстро будет побеждено распространение вируса, а также будут ли производители СПГ сокращать поставки на рынок, чтобы уменьшить дисбаланс и давление на цены, считает Алексей Гривач.

Транспорт

Международный пассажирский поезд Москва - Ницца отменен из-за вспышки коронавируса.

Поезд должен был выйти на маршрут 5 марта, но пока его движение временно приостановлено "в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России", пояснили в РЖД. О возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.

Поезд проходит через территорию Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Франции. В Италии маршрут как раз включает города Милан и Верону, расположенные в регионе Венето, ставшие эпицентрами распространения коронавируса.

Деньги за неиспользованные билеты вернут без дополнительных плат и сборов, отметили в РЖД. Для этого нужно обратиться по месту приобретения проездных документов, а на территории иностранного государства необходимо проставить отметку об отмене поезда в железнодорожной кассе, чтобы получить деньги после возвращения в Россию.

Подготовил Евгений Гайва