После завершения чемпионата мира в Антхольце и чемпионата Европы в Минске сильнейшие биатлонисты мира продолжат сражения за Кубок планеты на очередном этапе в чешском Нове-Место.

5 марта в программе запланирован женский спринт, в пятницу в этой же дисциплине будут соревноваться мужчины, в субботу пройдут эстафетные гонки, а "на закуску" любителей биатлона ждут воскресные масс-старты.

Состав сборной России на чешский этап стал известен еще накануне. Другое дело, что тренеры определились лишь с мужской частью команды. За награды поборются Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Что касается женщин, то доподлинно известно, что в Нове-Место приглашение получила Кристина Резцова, отлично показавшая себя на первенстве Старого Света в Минске.

В общем зачете Кубка мира за три этапа до окончания главным претендентом на "Большой хрустальный глобус" у мужчин является француз Мартен Фуркад, у которого 752 очка. Следом расположился его земляк Кантен Фийон Майе с 658 очками, на третьем месте - норвежец Йоханнес Тинес Бе с 630 очками. Наш Александр Логинов также держится в группе лидеров с 570 очками. Лидерство в общем зачете удерживает итальянка Доротея Вирер с 665 очками, на второй строчке следует шведка Ханна Эберг с 565 очками, замыкает тройку норвежка Тириль Экхофф с 571 очком. Россиянок в первой десятке нет.

Отдельно стоит сказать, что впервые в истории этап Кубка мира будет проходить при пустых трибунах.

Из-за вспышки коронавируса в мире чешские власти решили перестраховаться и запретили болельщикам посещать биатлонный стадион. Как заявил журналистам министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, это было решение Совета безопасности государства.

"Организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться", - отметил чиновник.

Следом со специальным заявлением выступило руководство Международного союза биатлонистов (IBU).

"IBU подтверждает, что чешские власти приняли решение закрыть для зрителей этап Кубка мира в Нове-Место. IBU всегда говорил, что он будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемым национальными властями в отношении распространения коронавируса. Таким образом, IBU и местный организационный комитет полностью выполнят это решение. Мы сожалеем о том, что в этом году не будет более ста тысяч зрителей на трибунах, что сделает этот опыт уникальным для наших спортсменов. В настоящее время IBU поддерживает связь с организаторами, чтобы иметь возможность своевременно информировать болельщиков о возврате билетов и вариантах отмены", - в частности, говорится в сообщении.

Интересно, что многие из топовых спортсменов скептически отнеслись к решению властей Чехии.

Так, семикратный обладатель "Большого хрустального глобуса" Мартен Фуркад считает, что меры по противодействию вирусу принимаются непоследовательно.

"Непоследовательность с COVID-19 продолжается. Болельщикам запрещено присутствовать на этапе Кубка мира, в то время как для биатлонистов в этом нет никакой проблемы, несмотря на то что мы все были в Италии всего семь дней назад", - написал Фуркад на своей страничке в Twitter.

Огорчен и 37-летний чешский биатлонист Михал Шлезингр, который намеревался завершить карьеру в спорте на глазах у своих болельщиков.

"Такое решение властей я не ожидал. Ведь до сих пор у нас не закрыты аэропорты, которые ежедневно принимают десятки тысяч туристов из разных уголков мира, - приводит слова Шлезингра Idnes.cz. - Это худшее из возможных решений. Биатлон без фанатов на трибунах - это все равно что запретить пассажирам проходить в аэропорт, а самолетам - летать пустыми..."

Где будем смотреть

5 марта, четверг, "Матч ТВ"

19.35. Женщины. Спринт, 7,5 км.

6 марта, пятница, "Матч ТВ"

19.30. Мужчины. Спринт, 10 км.

7 марта, суббота, "Матч ТВ"

16.00. Женщины. Эстафета 4x6 км.

19.00. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.

8 марта, воскресенье, "Матч ТВ"

13.45. Женщины. Масс-старт, 12,5 км.

15.15. Мужчины. Масс-старт. 15 км.