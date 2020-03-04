ФАС хочет взять под надзор IT-разработчиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет добиться регулирования рынка товаров, произведенных с использованием результатов интеллектуальной собственности, а также рынков программного обеспечения и баз данных. Сейчас они защищены иммунитетом - ФАС не вмешивается в соглашения между разработчиками и их контрагентами. По мнению ведомства, это создает риски монополизации, дает необоснованные преимущества иностранным правообладателям и дискриминирует российских.

Законопроект, расширяющий полномочия ФАС, проходит общественное обсуждение. Закрепить подобные поправки в Законе "О защите конкуренции" ведомство пытается не первый год, но встречает противодействие бизнеса. Тем временем значимость результатов интеллектуальной деятельности растет. Увеличивается и риск, что они могут быть использованы не только для инновационного развития, но и в целях монополизации, отмечают в ФАС.

Многие сложные технические товары сейчас оснащаются программным обеспечением. Отношения поставщика и покупателя не прекращаются после продажи таких товаров. Возникают ситуации, когда доминирующая на рынке компания, обладающая исключительными правами, может устанавливать в лицензионном договоре требования о приобретении товара или услуги, не относящихся к предмету договора, вводить ограничения на поставку товара или запрещать контрагенту заключать договоры с конкурентами, приводит пример начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

О негативных для конкуренции явлениях, связанных с использованием интеллектуальной собственности, свидетельствует мировая практика, говорит он. Так, в отношении Microsoft Еврокомиссия рассмотрела уже несколько таких дел. Во Франции, Италии и Швеции под расследование попал сервис Booking.com, который устанавливал паритет цен на услуги отелей, запрещая им предлагать свои услуги дешевле, чем у самого Booking.com.

Многие государства определили порядок применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям по использованию исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это позволяет пресекать антиконкурентные практики. В России регулирование этой сферы недостаточно, указывают в ФАС. По словам Артема Молчанова, концепция разработанного службой законопроекта обсуждалась с представителями различных ассоциаций и бизнес-сообщества. "Основные замечания были высказаны относительно возможности широкого применения антимонопольных правил к отношениям, связанным с интеллектуальной собственностью. В законопроекте эти опасения и замечания учтены", - сообщил Молчанов.