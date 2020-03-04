ФАС хочет взять под надзор IT-разработчиков

Новости

В Новороссийске женщина умерла в маршрутке от сердечного приступа 18:23
Офисная недвижимость стала самым популярным сегментом для инвестиций 18:22
Россия вошла в топ-5 мирового рейтинга по числу миллиардеров 18:07
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду 18:07
Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari 18:05
Сбербанк составил модель распространения коронавируса в России 18:04
Мулан осталась без возлюбленного из-за движения #MeToo 17:41
"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года 17:40
Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском 17:36
Асад заявил об общих интересах Сирии и Турции 17:35
Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена 17:33
В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза 17:33
В Болгарии призывной возраст повысят до 40 лет 17:32
Видео: Новак и генсек ОПЕК поздоровались ногами из-за коронавируса 17:29
Украинскую певицу затравили в Сети за пост о Little Big 17:26
Скалодромы на чемпионате Европы в Москве позволят установить рекорды 17:19
В Чечне две женщины пойдут под суд за попытку купить ребенка 17:15
Новые автомобили в Европе выбрасывают все больше СО2 17:03
В Ижевске иностранца осудили за взятку сотруднику ФСБ 17:02
Берлинский кинофестиваль прошел под флагом российского и белорусского кино 16:59
ОНФ представил сайт для видео в поддержку поправок в Конституцию 16:56
В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда 16:48
В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине 16:45
В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров 16:44
Греф назвал профессии будущего 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 17:27
Рубрика: Власть

Программная поправка

ФАС хочет взять под надзор IT-разработчиков
Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет добиться регулирования рынка товаров, произведенных с использованием результатов интеллектуальной собственности, а также рынков программного обеспечения и баз данных. Сейчас они защищены иммунитетом - ФАС не вмешивается в соглашения между разработчиками и их контрагентами. По мнению ведомства, это создает риски монополизации, дает необоснованные преимущества иностранным правообладателям и дискриминирует российских.
Фото: denizbayram / istock Фото: denizbayram / istock
Фото: denizbayram / istock

Законопроект, расширяющий полномочия ФАС, проходит общественное обсуждение. Закрепить подобные поправки в Законе "О защите конкуренции" ведомство пытается не первый год, но встречает противодействие бизнеса. Тем временем значимость результатов интеллектуальной деятельности растет. Увеличивается и риск, что они могут быть использованы не только для инновационного развития, но и в целях монополизации, отмечают в ФАС.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
ФАС возьмет под контроль авиабилеты из-за коронавируса

Многие сложные технические товары сейчас оснащаются программным обеспечением. Отношения поставщика и покупателя не прекращаются после продажи таких товаров. Возникают ситуации, когда доминирующая на рынке компания, обладающая исключительными правами, может устанавливать в лицензионном договоре требования о приобретении товара или услуги, не относящихся к предмету договора, вводить ограничения на поставку товара или запрещать контрагенту заключать договоры с конкурентами, приводит пример начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

О негативных для конкуренции явлениях, связанных с использованием интеллектуальной собственности, свидетельствует мировая практика, говорит он. Так, в отношении Microsoft Еврокомиссия рассмотрела уже несколько таких дел. Во Франции, Италии и Швеции под расследование попал сервис Booking.com, который устанавливал паритет цен на услуги отелей, запрещая им предлагать свои услуги дешевле, чем у самого Booking.com.

Многие государства определили порядок применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям по использованию исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это позволяет пресекать антиконкурентные практики. В России регулирование этой сферы недостаточно, указывают в ФАС. По словам Артема Молчанова, концепция разработанного службой законопроекта обсуждалась с представителями различных ассоциаций и бизнес-сообщества. "Основные замечания были высказаны относительно возможности широкого применения антимонопольных правил к отношениям, связанным с интеллектуальной собственностью. В законопроекте эти опасения и замечания учтены", - сообщил Молчанов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Digital Технологии Правительство ФАС

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж