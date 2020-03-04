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04.03.2020 18:31
Рубрика: Экономика

Финомбудсмен вернул заемщикам МФО 90% обращений

Текст: Юлия Кривошапко

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) в феврале 2020 года направили в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного 51 обращение. Это в 1,5 раза больше, чем месяцем раньше, сообщил главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

С начала января, когда начал действовать новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО, граждане подали омбудсмену 85 обращений. К рассмотрению было принято лишь 9.

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"Более чем в половине случаев клиенты микрофинансовых организаций подавали обращения о мошеннических действиях со стороны финансовых организаций, жаловались на звонки и действия коллекторов. Такого рода вопросы не относятся к компетенции финансового уполномоченного, об этих фактах потребителям необходимо сообщать в правоохранительные органы", - пояснил Воронин.

С 1 января до подачи иска к микрокредитору потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному. Омбудсмен бесплатно рассматривает такие споры на сумму до 500 тысяч рублей. Чаще всего клиенты МФО жалуются на невозврат платы за дополнительные услуги, некорректный расчет процентов по займу, неустойки, штрафы и пени, уточнил Юрий Воронин.

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В целом в феврале 2020 года продолжился рост общего числа обращений потребителей финансовых услуг. За это время поступило 16 759 обращений против 14 745 в январе. В среднем в день служба принимает 882 обращения потребителей. "Большинство клиентов страховых организаций и МФО пользуются возможностью обратиться к финансовому уполномоченному через личный кабинет, который можно зарегистрировать на официальном сайте", - отмечает главный финансовый уполномоченный.

По-прежнему лидируют по числу обращений страховые споры, доля которых составляет 99%. Большинство из них связаны с возмещением по договорам ОСАГО (87,2%, или 14 617 обращений). Второе место впервые заняло страхование жизни (697). На третьем месте каско (570).

Средний размер требований заявителей в феврале уменьшился по сравнению с январем на 4% и составил 202 420 рублей. Всего в феврале по результатам рассмотрения поступивших обращений финансовый уполномоченный принял 8 234 решения.

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