Германия передаст РФ данные о советских военнопленных

К 75-летию Победы над нацизмом Германия готовится передать Российскому государственному военному архиву (РГВА) копии личных дел советских граждан, оказавшихся в немецком плену. Ожидается, что церемония пройдет в конце апреля.

Это "РГ" подтвердил директор РГВА Владимир Тарасов, а также собеседники в Народном союзе Германии по уходу за воинскими захоронениями. Именно эта организация уполномочена с немецкой стороны координировать большой проект по прояснению судеб советских и немецких военнопленных и интернированных.

Новый импульс этому проекту дали переговоры глав МИД двух стран в июне 2016 году, когда возглавлявший немецкое дипведомство Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас президент ФРГ) по приглашению Сергея Лаврова посетил Москву на 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Тогда министры договорились продолжить приостановленную работу по документированию архивных материалов с конечной целью оцифровать их и создать единую базу данных. В будущем ею могли бы воспользоваться исследователи Второй мировой войны и все граждане, которые хотели бы узнать о судьбе и месте захоронения своих родных.

Прошлой осенью Российский государственный военный архив и Федеральный архив Германии подписали в Берлине соглашение о конкретной работе. Как отметил в беседе с "РГ" Владимир Тарасов, российская сторона надеется с помощью немецких коллег прояснить судьбу, по меньшей мере, полумиллиона соотечественников, оказавшихся в немецких лагерях или угнанных на принудительные работы. Другое дело, что пока о передаче всего массива информации речь не идет. Собеседник "РГ" в Народном союзе Германии признал, что сейчас Берлин готовится передать РФ примерно десятую часть данных, которые в будущем еще предстоит прояснить.

Напомним, что во время Второй мировой войны в нацистском плену оказались почти шесть миллионов советских граждан, больше половины погибли. Более трех миллионов солдат и офицеров вермахта попали в советский плен. По словам посла ФРГ в РФ Гезы Андреаса фон Гайра, эта инициатива станет еще одним важным шагом в контексте исторического примирения двух народов.