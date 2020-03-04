Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, уже в апреле российская сторона получит тысячи блоков данных. Посол выразил надежду, что этот шаг позволит не только прояснить судьбы людей, но и внесет вклад в примирение, пишет РИА Новости.

Отметим, что соглашение о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных, погибших в германском плену, было подписано главами МИД России и ФРГ в 2019 году.