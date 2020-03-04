Горсть земли с мест боев подо Ржевом передадут в храм Беларуси

В Ржевском районе Тверской области прошла церемония забора земли с мест захоронений советских солдат, погибших в боях за ржевский выступ в 1942-1943 годах.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации РФ, заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко, представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Посольства Беларуси в России, ветераны войны. Ожидается, что 5-6 марта во время визита главы Совета Федерации Валентины Матвиенко в Минск капсулу с землей передадут в храм-памятник в честь Всех Святых.

Землю забирали на левом и правом берегах Волги: на "Высоте-200" возле деревни Полунино и у памятника Неизвестному солдату рядом с деревней Кокошкино.

От Ржева до Полунино около четырех километров, можно дойти за час. Чтобы освободить эту территорию, нашим войскам потребовалось почти полгода. За само Полунино бои шли почти месяц. Сразу за деревней поле и небольшой холм - это и есть "Высота-200". В боях за этот пятачок земли погибло около 70 тысяч красноармейцев. На правом берегу Волги - деревня Кокошкино, еще одно место ожесточенных боев. Старожилы называли его долиной смерти. После войны местные жители отказывались там пахать - сплошные кости...

Каждый из участников церемонии зачерпнул горсть земли и высыпал ее в солдатский кисет.

Как отметил сенатор Алексей Кондратьев, эта акция имеет особое значение. Здесь, на русской земле, есть и белорусская кровь.

Заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко убежден, что ржевская земля найдет свое достойное место в храме-памятнике в честь Всех Святых. "Сюда привезена земля со многих знаковых для белорусов мест, - рассказал Виктор Сиренко. - Это наша общая земля, ее с честью и доблестью защищали наши предки. В Беларуси и России хорошо знают, что такое тяготы и лишения войны. Поэтому нам чрезвычайно важно сохранить память о ней. Именно поэтому Союзное государство участвует в создании Ржевского мемориала Советскому солдату".

В это время

- Мы вправе рассматривать Ржевский мемориал Советскому солдату как объект, объединяющий все постсоветское пространство, - заявил начальник Научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". В ней приняли участие авторы мемориала - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

На пресс-конференции был дан старт акции по сбору фотографий фронтовиков, воевавших на Ржевско-Вяземском направлении. Фото планируется использовать при оформлении филиала Музея Победы, который сейчас создается у подножия строящегося мемориала.

- Важно, - подчеркнул Юрий Никифоров, - чтобы имена погибших были не просто взяты из какой-то базы, а чтобы за ними стояли конкретные истории. Невозможно рассказывать современным детям историю войны, просто "показывая стрелочки на карте"...

Истории и фотографии можно присылать в электронном виде на сайт Подоржевом.РФ. Для этого достаточно заполнить небольшую анкету, указать данные о боевом пути близкого человека и приложить его портретную фотографию. Фотографии принимаются до 9 мая 2020 года.

По словам авторов мемориала, работа над созданием памятника идет по графику, уже завершена сборка центральной 25-метровой фигуры Солдата. Начат монтаж нижней части - бронзовых журавлей.

- Параллельно идет несколько процессов, - рассказал скульптор Андрей Коробцов. - Вместе с монтажом журавлей проводится тщательная обработка швов, также рабочие приступили к тонировке бронзовой фигуры солдата и покрытию ее воском, как требует технология. Чтобы не было помех, скульптуру целиком "укутали" лесами и тентом, увидеть фигуру Солдата теперь можно будет только накануне открытия памятника.

...Открытие 9 мая этого года Ржевского мемориала Советскому солдату станет одним из центральных мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.

Внести свой вклад в создание мемориала может каждый - сбор средств ведется через интернет-платформу Российского военно-исторического общества ДАР.ИСТОРИЯ.РФ. На сегодняшний день собрано 309 782 689 российских рублей. Необходимо - 650 миллионов.