Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента

На социальные меры, предложенные в Послании Президента, за три года планируется потратить 4,6 трлн рублей, сказал глава Минфина Антон Силуанов. При этом общий объем дополнительных затрат на реализацию таких инициатив за названный период оценивается в 2 трлн рублей, уточнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эти средства, в частности, необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Кроме того, необходимо профинансировать расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, а также увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей.

Средства также пойдут на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. С учетом поддержки из федерального бюджета им ежегодно обеспечат около 7 млн младшеклассников.

Уже в этом году школьные учителя начнут получать специальную надбавку за классное руководство (это коснется более 800 тысяч человек), а регионам дадут субсидию на создание дополнительных мест в школах. Средства благодаря новым поправкам пойдут также модернизацию первичного звена здравоохранения и на увеличение приема на бюджетные места в высших учебных заведениях по дефицитным специальностям.

По сравнению с предыдущими годами, правительство и Госдума намного раньше корректируют основные параметры текущего бюджета. Обычно первые изменения вносились после оценки исполнения документа в первом квартале, то есть ближе к концу весенней сессии Госдумы.

- Оперативность необходима для того, чтобы успеть реализовать весь пакет социальных инициатив из Послания президента РФ, - подчеркнул глава нижней палаты, - многие социальные меры вступают в силу и, соответственно, должны быть профинансированы уже с 1 января нынешнего года.

Антон Силуанов заверил, что делается все необходимое для того, чтобы ресурсы для поставленных Владимиром Путиным задач были доведены до их получателей в максимально быстрые сроки. По его словам, меры, которые содержатся в Послании, крайне важны для реализации национальных целей и целей развития. В первую очередь, в сфере демографии и борьбы с бедностью, подчеркнул министр.

В рамках рассматриваемого законопроекта дополнительно выделяется поддержка десяти регионам с низким уровнем социально-экономического развития. Это Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области. Речь идет о выделении этим субъектам Федерации 10 млрд рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы.

А ко второму чтению законопроекта о бюджете Госдума определит пять регионов, которые призваны стать драйверами развития экономики страны, но имеют проблему убыли населения. В своем постановлении Дума "обозначит эти крупнейшие регионы, от которых многое зависит", сказал Вячеслав Володин на заседании. Антон Силуанов заявил о готовности подготовить предложения по таким субъектам Федерации.

Между тем, по данным Минфина, финансовая устойчивость российских регионов находится на наиболее высоком уровне за последние десять лет. И, несмотря на существенно увеличивающиеся расходы, федеральный бюджет остается сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов. Профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году (928 млрд рублей). В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно. Дело в том, что поправки в бюджет предполагают дополнительные доходы - в частности, ненефтегазовые.