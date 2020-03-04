Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента

Новости

В подмосковном Пушкино заметили невыспавшегося медведя 15:14
В Калининграде начали проверку после смерти заключенного в колонии 15:12
В Петербурге за похищение человека задержаны трое лжеполицейских 15:09
Отца Филиппа Киркорова объявили в розыск 15:04
Открыта частица, проливающая свет на загадку темной материи 15:00
Эксклюзив: первые фото "модного" Lada Xray 15:00
Лондонская книжная ярмарка отменена 14:58
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2" 14:57
Голикова доложила Путину о работе над вакциной от коронавируса 14:55
Москвичи пережили аномально темную зиму 14:53
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже 14:52
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России 14:50
В Великом Новгороде подростка госпитализировали из школы с полицией 14:44
В пензенском минобразования объяснили обращение "господа" к учителям 14:37
Рейтинг женщин-писателей возглавили Айн Рэнд, Элизабет Гилберт и Гузель Яхина 14:34
Восстановлена "бесценная" рукопись инков 14:33
Осужденный на 13 лет тюрьмы каталонский политик начал преподавать 14:21
В Ростове трех уроженцев Дагестана осудили за финансирование "ИГ" 14:19
Жителя Тюмени заподозрили в убийстве дворника молотком 14:14
В Сочи запретили строить дома более 500 "квадратов" без проекта 14:09
BMW презентовала новый логотип марки 14:00
Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing 13:53
В Подмосковье пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду 13:53
Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче 13:52
Французский шеф-повар Эрик Ле Прово открыл ресторан Le Carré 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 14:00
Рубрика: Власть

Госдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента

Текст: Татьяна Замахина
В бюджет 2020-2022 годов заложат средства на реализацию социальных поручений президента из Послания Федеральному Собранию. Правительственный законопроект об этом прошел в Госдуме первое чтение.

На социальные меры, предложенные в Послании Президента, за три года планируется потратить 4,6 трлн рублей, сказал глава Минфина Антон Силуанов. При этом общий объем дополнительных затрат на реализацию таких инициатив за названный период оценивается в 2 трлн рублей, уточнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эти средства, в частности, необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Фото: РИА Новости
Андрей Шутов: Путин стал лидером, чья миссия нашла поддержку в обществе

Кроме того, необходимо профинансировать расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, а также увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей.

Средства также пойдут на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. С учетом поддержки из федерального бюджета им ежегодно обеспечат около 7 млн младшеклассников.

Уже в этом году школьные учителя начнут получать специальную надбавку за классное руководство (это коснется более 800 тысяч человек), а регионам дадут субсидию на создание дополнительных мест в школах. Средства благодаря новым поправкам пойдут также модернизацию первичного звена здравоохранения и на увеличение приема на бюджетные места в высших учебных заведениях по дефицитным специальностям.

По сравнению с предыдущими годами, правительство и Госдума намного раньше корректируют основные параметры текущего бюджета. Обычно первые изменения вносились после оценки исполнения документа в первом квартале, то есть ближе к концу весенней сессии Госдумы.

- Оперативность необходима для того, чтобы успеть реализовать весь пакет социальных инициатив из Послания президента РФ, - подчеркнул глава нижней палаты, - многие социальные меры вступают в силу и, соответственно, должны быть профинансированы уже с 1 января нынешнего года.

Антон Силуанов заверил, что делается все необходимое для того, чтобы ресурсы для поставленных Владимиром Путиным задач были доведены до их получателей в максимально быстрые сроки. По его словам, меры, которые содержатся в Послании, крайне важны для реализации национальных целей и целей развития. В первую очередь, в сфере демографии и борьбы с бедностью, подчеркнул министр.

В рамках рассматриваемого законопроекта дополнительно выделяется поддержка десяти регионам с низким уровнем социально-экономического развития. Это Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области. Речь идет о выделении этим субъектам Федерации 10 млрд рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Кабмин при подготовке бюджета будет тщательно анализировать все риски

А ко второму чтению законопроекта о бюджете Госдума определит пять регионов, которые призваны стать драйверами развития экономики страны, но имеют проблему убыли населения. В своем постановлении Дума "обозначит эти крупнейшие регионы, от которых многое зависит", сказал Вячеслав Володин на заседании. Антон Силуанов заявил о готовности подготовить предложения по таким субъектам Федерации.

Между тем, по данным Минфина, финансовая устойчивость российских регионов находится на наиболее высоком уровне за последние десять лет. И, несмотря на существенно увеличивающиеся расходы, федеральный бюджет остается сбалансированным за счет одновременного наращивания доходов. Профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году (928 млрд рублей). В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно. Дело в том, что поправки в бюджет предполагают дополнительные доходы - в частности, ненефтегазовые.

Власть Работа власти Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Бюджет 2020-2022 Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Голикова назвала реальное число заболевших коронавирусом в России
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж