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04.03.2020 19:01
Рубрика: Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка

Текст: Игорь Зубков
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Неординарная сделка фактически позволит профинансировать новые социальные расходы (расширение программы маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет) из Фонда национального благосостояния. Правительство приобретет контрольный пакет акций Сбербанка за счет средств ФНБ, а Банк России всю прибыль, за исключением 700 млрд рублей, перечислит в четыре приема в бюджет.

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Предполагается, что в казну поступят 500 млрд рублей в 2020 году, 650 млрд в 2021 году и 400 млрд в 2022 году, остаток - в 2023 году. Итоговая цена сделки зависит от времени ее совершения: она будет рассчитана как средневзвешенная рыночная стоимость акций банка за последние 6 месяцев.

Эти деньги должны перечисляться до 1 июня, однако Банк России выступил за перенос крайнего срока на 1 декабря, учитывая волатильность финансового года. Минфин заявил, что с точки зрения возможности профинансировать расходы - не критично, в какой именно момент в течение года это будет сделано, главное, чтобы прибыль была перечислена в бюджет до конца года.

Экономика Финансы Банки Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Финансы Сбербанк Законопроекты и комментарии

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