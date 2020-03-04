Греф назвал профессии будущего

Необходимо осваивать технологии искусственного интеллекта, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, в будущем окажутся востребованы такие профессии, как нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщик медицинских роботов.

"Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - цитирует Грефа агентство "РИА Новости".

Глава Сбербанка выступил с докладом на церемонии открытия финала олимпиады Национальной технологической инициативы. Как подчеркнул Греф, простые специальности уже скоро будут исключены из списка востребованных профессий.