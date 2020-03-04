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04.03.2020 16:40
Рубрика: Экономика

Греф назвал профессии будущего

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Необходимо осваивать технологии искусственного интеллекта, считает глава Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, в будущем окажутся востребованы такие профессии, как нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщик медицинских роботов.

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"Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался", - цитирует Грефа агентство "РИА Новости".

Глава Сбербанка выступил с докладом на церемонии открытия финала олимпиады Национальной технологической инициативы. Как подчеркнул Греф, простые специальности уже скоро будут исключены из списка востребованных профессий.

Экономика Работа Занятость Компании Финансы Сбербанк Рынок труда

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