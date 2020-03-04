"Яндекс.Маркет" назвал самые популярные смартфоны в начале 2020 года

Эксперты "Яндекс.Маркета" изучили спрос на смартфоны и выяснили, какие модели возглавили список самых популярных устройств в начале 2020 года. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января по 27 февраля.

Список возглавили две модели компании Xiaomi: Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. На третьем месте расположился Samsung Galaxy A50. Четвертое и пятое места поделили iPhone 11 емкостью на 64 и 128 ГБ соответственно.

Исследователи отмечают, что бренд Xiaomi второй год подряд остается лидером. За последние два месяца более 30% переходов пользователей пришлось на предложения смартфонов именно этого производителя. В целом за последние два года спрос на Xiaomi был гораздо выше, чем на Apple или Samsung. Смартфоны южнокорейского бренда были на втором месте с января до середины сентября 2019 года. После сентябрьской презентации Apple американский бренд обошел Samsung. Но, как только южнокорейцы представили линейку Galaxy S20, интерес к "яблочным" устройствам снизился, и второе место вновь занял Samsung.