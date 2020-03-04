Иностранные военные будут участвовать в учениях на Украине в 2020 году

Законопроект о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в учениях в 2020 году получил поддержку депутатов Верховной Рады, передает ТАСС. За это высказались 265 депутатов при 226 необходимых.

В текущем году планируется проведение целого ряда совместных учений, в том числе украинско-американские учения "Рэпид трайдент-2020" (Rapid Trident-2020) и "Си бриз-2020" (Sea Breeze-2020), украинско-молдавские маневры "Юг-2020", украинско-румынские учения "Риверайн-2020" (Riverain-2020) и украинско-британские "Уорриор уотчер-2020" (Warrior Watcher-2020).

Из бюджета страны на это будет выделено 63 млн 824 тыс. гривен, что эквивалентно 2,55 млн долларов.