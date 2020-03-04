Почти половина песчаных пляжей мира исчезнет к концу века из-за климатических изменений. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, больше всего пострадают восточное побережье США, Южная Азия и Центральная Европа, где береговая линия может "отступить" в глубь суши почти на 100 метров.

На первом месте в списке стран, наиболее подверженных опасности, стоит Австралия. Далее идет Канада. Опасаться за свои побережья стоит также Чили, Китаю, России, США, Мексике и Аргентине. В зоне риска находятся и островные государства, особенно те, у кого преобладает равнинный ландшафт.

"Мы неспроста установили порог в сто метров, потому что если эрозия пляжа переходит эту границу, скорее всего, это означает, что пляж полностью исчезнет, потому что большинство мировых пляжей гораздо уже 100 метров", - объясняет океанограф Михалис Вусдукас.

Для своих прогнозов ученые анализировали темпы повышения уровня моря, волновую эрозию, а также человеческую активность - в том числе строительство плотин и прибрежных зданий.