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04.03.2020 20:43
Рубрика: В мире

Из-за коронавируса по всей Италии закроют школы и университеты

Текст: Нива Миракян ( Рим)

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Италии и с целью предотвращения его дальнейшего распространения, Совмин принял решение закрыть учебные заведения по всей стране.

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Как сообщает портал RaiNews, "школы и университеты" будут закрыты вплоть до 15 марта. Ожидается, что правительство также "заморозит" на 30 дней все спортивные мероприятия.

По последним данным, распространённым департаментом гражданской обороны Италии, количество заражённых достигло 2703 человека. Скончались 107 человек и выздоровели 276 инфицированных.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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