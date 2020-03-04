Из-за коронавируса по всей Италии закроют школы и университеты

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса в Италии и с целью предотвращения его дальнейшего распространения, Совмин принял решение закрыть учебные заведения по всей стране.

Как сообщает портал RaiNews, "школы и университеты" будут закрыты вплоть до 15 марта. Ожидается, что правительство также "заморозит" на 30 дней все спортивные мероприятия.

По последним данным, распространённым департаментом гражданской обороны Италии, количество заражённых достигло 2703 человека. Скончались 107 человек и выздоровели 276 инфицированных.